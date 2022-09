Elden Ring devient un jeu de plateau : « Préparez-vous à perdre des heures devant ce titre »

Elden Ring a été le jeu vidéo le plus vendu de 2022 : jusqu’à présent, il a atteint 16,6 millions d’exemplaires.

Après 16,6 millions d’exemplaires vendus, Elden Ring est désormais prêt à devenir un jeu de société. Au cours des dernières heures, Steamforged Games Ltd a annoncé le lancement sur Kickstarter d’une campagne visant à transformer le jeu vidéo en l’un des jeux de société les plus attendus de tous les temps. Pour le moment les informations diffusées sur la nouvelle version d’Elden Ring sont encore peu nombreuses : Steamforged n’a publié que deux images. L’un devrait être le logo du jeu, tandis que l’autre montre une miniature de Margit, le présage implacable. Dans le jeu, Margit est l’un des premiers boss que vous rencontrez et pas exactement l’un des plus faciles à battre.

Sur le site Web de Steamforged, vous pouvez trouver plus d’informations. L’une des rares mécaniques annoncées est les combats de boss qui se dérouleront tous sans lancer de dés. La société a une longue expérience dans la transformation de jeux vidéo à succès en jeux de société. Ses œuvres passées incluent Dark Souls : The Board Game, Dark Souls : The Card Game et Horizon Zero Dawn : The Board Game. L’un de ces titres, Dark Souls : The Board Game, est devenu l’une des campagnes Kikcstarter les plus financées de tous les temps : 5 millions de dollars.

Mat Hart : « Nous voulons capturer l’essence du titre »

Mat Hart, co-fondateur de Steamforged, a expliqué que les fans d’Elden Ring pourront perdre des heures devant ce jeu : « Notre mission est toujours de fournir des adaptations sur table qui capturent l’essence de ce que les fans connaissent et aiment à ce titre. Les fans trouveront un jeu de société qui s’ouvre sur un monde sombre de mystère et de danger, avec des combats satisfaisants et une exploration enrichissante. Préparez-vous à perdre des heures devant ce jeu ».