Rise of the Triad: Ludicrous Edition est le prochain remaster majeur de FPS

Quelque chose à espérer : le jeu de tir à la première personne de la vieille école Rise of the Triad a déjà été remasterisé en 2013, mais une nouvelle version du jeu est maintenant prévue pour 2023. Il revient des années 1990 avec des graphismes et des fonctionnalités améliorés, une marque -nouvel éditeur de niveau et prise en charge complète du multijoueur en ligne et local.

Nightdive Studios continue de refaire de bons vieux tireurs d’antan, même si le prochain projet du développeur de Vancouver n’est pas ce à quoi les gens s’attendaient. Les fans attendaient Heretic, Quake II ou même des nouvelles de Wolfenstein 3D, alors que la société vient d’annoncer à la place un remaster de Rise of the Triad. Nightdive rénove donc un autre FPS des années 90, en utilisant un moteur « moderne » avec de nombreuses fonctionnalités et améliorations graphiques que les joueurs donnent de nos jours pour acquis.

Rise of the Triad: Dark War est sorti par Apogee Software (plus tard appelé 3D Realms) en 1995, quelques années seulement après l’arrivée de Doom. Le choc avec le chef-d’œuvre légendaire d’id Software ne s’est pas si bien passé, alors le titre Apogee est entré dans l’histoire comme un autre « clone de Doom » sans rien de particulièrement original à dire. Le jeu s’est vendu à environ 110 000 exemplaires en plus des téléchargements de la version shareware (Rise of the Triad : The Hunt Begins), et il a finalement été refait en 2013.

Rise of the Triad: Ludicrous Edition est un tout nouveau remaster développé par Nightdive en collaboration avec New Blood Interactive, et il devrait offrir bien plus qu’un « simple » remake ou une réédition compatible avec les appareils de jeu modernes. Le RofT original utilisait une version modifiée du moteur Wolfenstein 3D – il était en effet censé s’appeler « Wolfenstein 3D II: the Rise of the Triad » avant que id ne vende la licence à Apogee – tandis que la nouvelle édition Ludicrous utilise le moteur KEX de Nightdive capable de prenant en charge jusqu’à 4K et des résolutions ultra larges, des fréquences d’images illimitées et des versions mises à jour pour le HUD et l’interface utilisateur.

Rise of the Triad: Ludicrous Edition comprendra tous les épisodes et packs d’extension originaux de RotT, ainsi que du contenu de jeu supplémentaire restauré à partir de « bêtas perdues » et un tout nouvel épisode créé par New Blood Interactive et des vétérans de l’industrie. Après tous les gibs et les moines explosifs du jeu de base, les joueurs pourront créer de nouvelles cartes grâce à l’éditeur de niveau intégré ; le multijoueur inclut le prise en charge des matchs en ligne et LAN avec plusieurs modes de jeu. Il y a aussi un « jukebox » musical et la possibilité de jouer avec des bandes sonores de 1995 ou 2013.

En tant que remaster, RotT : Ludicrous Edition devrait suivre le même scénario que le jeu original : un culte religieux dangereux commet ses méfaits dans un ancien monastère situé sur l’île de San Nicolas, au large de la Californie du Sud, et une équipe d’agents spéciaux connus sous le nom de la HUNT (High-risk United Nations Task-force) est envoyée pour enquêter. L’équipe découvre finalement que le culte prévoit de détruire Los Angeles, et l’objectif de la mission se transforme en destruction totale du culte maléfique susmentionné.

Les joueurs pourront choisir parmi cinq personnages avec des statistiques et des attributs différents, tandis que les moyens de destruction comprennent 13 armes tirant des balles, des missiles ou même de la magie. Contrairement aux autres tireurs de style Doom, RotT oblige le joueur à choisir un total de quatre armes à porter à la fois. Ludicrous Edition sortira en 2023 sur Steam et GOG pour PC, tandis que le prise en charge de la console inclura PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch.