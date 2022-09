Leonardo Dicaprio Fera T Il Partie De The Squid Game ?

Leonardo DiCaprio fait des séries ?

S’il est étrange de voir ces deux noms liés, ce n’est pas tant parce qu’il n’est pas possible que cela n’arrive pas, mais parce que l’acteur américain ne s’est pas trop prodigué sur des productions qui se retrouveront ensuite en exclusivité sur Netflix, HBO Max , Disney+, etc., puisqu’il est de ceux qui préfèrent rester dans le domaine du cinéma et des films destinés aux salles.

A tel point que les seuls génériques de séries dans lesquels Leonardo DiCaprio apparaît récemment le font en tant que producteur exécutif, comme c’est le cas de The Luminous, The Devil in the White City, Chosen for Glory, Grant ou The Titans who forged America. En dehors de cela, quand on veut trouver un crédit en tant que protagoniste d’une fiction épisodique, on constate qu’il n’a rien fait récemment depuis Growing Problems en 1991.

Donc, le voir dans The Squid Game est quelque chose que nous pourrions considérer comme peu probable… bien qu’il y ait quelqu’un qui espère que ce soit le cas. Son nom est Hwang Dong-hyuk, il est le créateur de la fiction originale de Netflix et il a jeté l’appât pour voir si Di Caprio le mord et répond.

Un souhait plus qu’une réalité

C’est lors d’une conférence de presse offerte en Corée du Sud que Hwang Dong-hyuk s’est exprimé sur le sujet à propos d’une question des médias dans laquelle ils lui demandaient si dans la saison deux de The Squid Game on pourrait voir des acteurs hollywoodiens. La réponse était claire: « Il n’y aura pas d’acteur hollywoodien bien connu dans la deuxième saison … car elle se déroule toujours en Corée. »

Mais bien sûr, l’admiration déclarée de Leonardo DiCaprio pour la série, dont il se considère comme un fan, s’est révélée à ce moment-là, à laquelle le showrunner et créateur de la fiction a répondu que « peut-être, si le temps et les opportunités le permettent, peut-on se demander [a Leo] rejoindre les Jeux… ».

Ce qui est certain, c’est que si cela arrive, ce ne sera pas pour la deuxième saison que Netflix prépare et que si rien ne va plus elle sortira en 2024, trois ans après son apparition sur la plateforme de streaming avec une série aux caractéristiques très similaire à l’original et que nous doutons fortement que quiconque sain d’esprit va changer. Et c’est que mettre, du coup, des visages aussi connus que ceux de Leonardo DiCaprio serait quelque chose d’étrange, qui nous sortirait complètement du décor qui a fait la renommée de la production Netflix. Vous ne pensez pas ?