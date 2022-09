Apple prévoit d’étendre l’île dynamique à tous les modèles d’iPhone en 2023

En bref : la dernière innovation iPhone d’Apple est probablement là pour rester. Dans un tweet récent, l’expert de l’industrie de l’affichage Ross Young a déclaré qu’il s’attend à ce que Dynamic Island soit livré sur tous les modèles d’iPhone 15 l’année prochaine. La fonctionnalité a fait ses débuts plus tôt ce mois-ci exclusivement sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

L’île dynamique est plus ou moins une encoche interactive. Au lieu d’une découpe statique pour la caméra frontale et le capteur Face ID, il s’agit d’une zone en forme de pilule qui se redimensionne automatiquement pour afficher les notifications, les alertes et d’autres activités.

Comme Nilay Patel de The Verge l’a souligné dans son test de l’iPhone 14 Pro, Apple a développé un système d’anticrénelage sous-pixel dynamique qui rend les bords de l’île jusqu’à trois fois plus nets que toutes les autres animations d’iOS. Cela a été fait pour que l’île ressemble plus à une innovation hardware qu’à une astuce logicielle – presque comme un affichage secondaire – et sur la base des premières critiques, cela semble être efficace. On dit que l’illusion fonctionne mieux à l’intérieur car la lumière vive révèle les capteurs derrière l’île.

Peu d’applications prennent actuellement en charge Dynamic Island, mais cela devrait changer avec le temps, car Apple a mis le système à la disposition des développeurs tiers via son API Live Activities qui arrive dans iOS 16.1.

Jeune aussi a dit il ne s’attend pas à ce que la technologie d’affichage ProMotion d’Apple trouve son chemin vers les iPhones standard l’année prochaine en raison de problèmes persistants de chaîne d’approvisionnement. La technologie de taux de rafraîchissement adaptatif peut ajuster automatiquement le taux de rafraîchissement de l’écran de 1 Hz à 120 Hz en fonction de ce qui est affiché, soit pour améliorer la fluidité, soit pour réduire la consommation d’énergie.

L’iPhone 14 d’Apple a été mis en vente le 16 septembre à partir de 799 $. L’iPhone 14 Pro avec Dynamic Island commence à 999 $; Si vous voulez le plus grand iPhone 14 Pro Max, soyez prêt à débourser un minimum de 1 099 $. Les deux sont livrés avec la nouvelle puce A16 Bionic, un écran toujours allumé et une nouvelle caméra arrière de 48 mégapixels.