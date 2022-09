Apple accélère la production de l’iPhone 14 Pro pour répondre à une demande plus élevée

Apple a demandé à Foxconn d’augmenter la production d’iPhone 14 Pro de 10 %, selon la dernière enquête de l’analyste Apple Ming-Chi Actu. Cette analyse intervient après qu’un autre rapport a déclaré que les modèles Pro se vendaient mieux que les versions régulières.

Dans un fil Twitter, l’analyste Ming-Chi Actu écrit:

Ce changement est également évident dans la disponibilité de l’Apple Store, car les modèles d’iPhone 14 Pro sont largement indisponibles et le stock d’iPhone 14 est abondant. L’iPhone 14 Plus, en revanche, ne commencera à se vendre que dans quelques semaines.

La semaine dernière, l’analyste Ming-Chi Actu a déclaré que l’iPhone 14 Pro Max avait dominé le premier week-end de précommandes, tandis que l’iPhone 14 Plus était une déception.

Dans un article sur les réseaux sociaux, l’analyste d’Apple – basé sur le délai de livraison des magasins en ligne de l’entreprise sur les principaux marchés – a déclaré que les modèles réguliers de l’iPhone 14 avaient un « mauvais » résultat par rapport à la série iPhone 13. D’autre part, Apple considérait les résultats de précommande de l’iPhone 14 Pro Max comme «bons» et «neutres» à propos de la version Pro.

On ne sait pas si Apple augmentera les prévisions d’expédition des modèles Pro, mais la probabilité que les iPhone 14 et 14 Plus (représentant environ 45 % des expéditions globales d’iPhone 14) coupent les commandes augmente.

Suggérez aux investisseurs de surveiller récemment les principaux bénéficiaires des modèles Pro, qui pourraient battre la saisonnalité au 1T23 grâce à une plus grande répartition des expéditions de modèles Pro et à des prix de composants plus élevés. Les revenus de l’activité iPhone commenceront probablement à baisser de manière significative en septembre ou octobre pour les fournisseurs qui ne sont pas les principaux bénéficiaires des modèles Pro.