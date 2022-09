Patients en rémission d’un lupus grâce à une thérapie innovante, scientifiques : « Des résultats spectaculaires »

Les patients atteints de lupus traités avec des cellules CAR-T n’ont plus de symptômes et ne prennent pas de médicaments des mois après la perfusion. Restauration possible du système immunitaire.

Cinq patients traités par un traitement d’immunothérapie innovant sont en rémission d’un lupus érythémateux disséminé (LES), une maladie auto-immune qui touche principalement les femmes et pour laquelle il n’existe aucun remède. Il est trop tôt pour dire si les patients (quatre femmes et un homme) sont définitivement guéris, mais il y a des espoirs concrets que cela se produise, à la lumière des résultats observés des mois après la thérapie. Les symptômes ont disparu, ils n’ont plus besoin de prendre de médicaments pour traiter leur état et les auto-anticorps sous-jacents à la maladie ne sont plus détectés. Le traitement peut en effet avoir restauré leur système immunitaire.

Une équipe de recherche allemande dirigée par des scientifiques du Centre allemand d’immunothérapie (DZI) de l’Université Friedrich Alexander Erlangen-Nuremberg, qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’Institut de génétique humaine, a expérimenté cette technique innovante, dérivée des nouvelles immunothérapies anticancéreuses. , du Département de médecine interne, rhumatologie et immunologie et de la société Orgentec à Mayence. Les chercheurs, dirigés par le professeur Georg Schett, ont soumis les patients à une seule perfusion de cellules T chimériques du récepteur de l’antigène (CAR), une thérapie appelée CAR-T. Déjà utilisée en oncologie, cette technique repose sur l’ingénierie des cellules du système immunitaire d’un patient, entraînées à « chasser » les mauvaises cellules, qu’il s’agisse d’un cancer ou d’une maladie immunitaire comme le lupus.

Dans le lupus érythémateux disséminé, les cellules B altérées produisent des auto-anticorps qui attaquent les tissus et les organes, entraînant des symptômes tels que des éruptions cutanées, des douleurs articulaires, de la fatigue et de nombreuses autres affections. Avec CAR-T, les scientifiques ont entraîné les cellules immunitaires des patients à cibler les cellules B qui expriment une protéine particulière (appelée CD19), responsable de la production des auto-anticorps susmentionnés. Comme indiqué, les cellules B nocives ont disparu des mois après une seule perfusion et, par conséquent, les niveaux d’auto-anticorps ont également chuté de façon spectaculaire. Les symptômes ont disparu et les patients n’ont plus eu à prendre de médicaments contre le lupus. Il n’est pas encore certain qu’ils soient guéris, aussi parce qu’il y a eu une petite re-présentation des cellules B malades ; cependant, ce dernier n’a pas produit les auto-anticorps. À la lumière de cela, il est possible que le système immunitaire des patients ait maintenant en effet vaincu la maladie. La thérapie s’est avérée sûre, car les patients, qui n’ont ressenti aucun effet secondaire significatif, « n’avaient qu’un léger syndrome de libération de cytokines », ont écrit les auteurs de l’étude.

« La rémission DORIS du LED a été obtenue chez les cinq patients après 3 mois et le score moyen (intervalle) de l’indice d’activité de la maladie du LED après trois mois était de zéro. La rémission sans médicament a été maintenue pendant un suivi plus long (médiane de 8/12 mois après l’administration de cellules CAR T) et également après la réapparition des cellules B, qui a été observée après une moyenne (± écart-type) de 110 ± 32 jours après le traitement avec les cellules CAR T. Les lymphocytes B retournés étaient inoffensifs et présentaient des récepteurs de cellules de classe B non commutés », ont écrit les scientifiques dans le résumé de l’étude.

« Nous avons été vraiment surpris de son efficacité, je dois dire que cela nous a époustouflés », a déclaré le professeur Schett à STAT News. L’immunologue et généticienne spécialisée dans les maladies auto-immunes Carola Vinuesa a également évoqué des « résultats spectaculaires ». Il ne reste plus qu’à attendre l’expérimentation sur un large groupe de patients, mais le CAR-T est actuellement considéré comme « faisable, tolérable et très efficace dans le LED ». Les détails de la recherche « Thérapie cellulaire anti-CD19 CAR T pour le lupus érythémateux disséminé réfractaire » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature.