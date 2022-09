House of the Dragon : ces scènes d’Alicent et de Rhaenyra ont été supprimées

Nous savons tous que, souvent, ce que nous voyons à l’écran est le résultat d’une série de décisions qui n’ont pas à être les plus fidèles à l’œuvre puisque les réalisateurs et les producteurs peinent à affirmer leur approche des événements et des personnages. Et avec House of the Dragon il se passe la même chose, des séquences ont été omises du montage final qui, si elles avaient été utilisées, penserait-on la même chose de ce que ressentent, par exemple, Rhaenyra ou Alicent ?

Deux scènes supprimées… révélées !

Comme nous vous l’avons dit, c’est quelque chose d’habituel, tourner des scènes qui sont ensuite exclues du métrage final, soit pour des raisons de gain de temps, soit parce que leur inclusion n’aide pas à comprendre le personnage ou qu’elles ajoutent une nuance qu’il est préférable de ne pas pour montrer, vous devez donc mettre les ciseaux. Mais les problèmes viennent plus tard, lorsqu’ils sont divulgués ou officiellement publiés et la plupart des fans pensent que cela aurait été une bonne idée de les avoir pour offrir un peu plus de contexte.

Avant de continuer, rappelez-vous que nous allons raconter certains faits apparus dans les premiers épisodes de la série, donc si vous ne l’avez pas vu, nous vous recommandons de ne pas continuer. A cette occasion, on ne doit pas la fuite des deux scènes supprimées du spin-off de la série Game of Thrones à un média qui les a retrouvées, mais au réalisateur lui-même, Greg Yaitanes, qui les a mises en ligne sur son Instagram. sous forme d’histoires. Bien sûr, ne montrant que quelques images de chacune pour illustrer ce qui s’y passe.

Ces deux scènes ont pour protagonistes Rhaenyra Targaryen et Alicent, la première fille du roi Viserys I et l’autre sa seconde épouse et donc belle-mère de celle qui fut son amie d’enfance et, en même temps, une descendante de la Main du Monarque. et, un peu de bazar mais si vous regardez House of the Dragon vous n’aurez pas le moindre doute sur la parenté qui existe et sur le fait que la relation entre l’héritière du trône et sa belle-mère n’est pas exactement la meilleure du monde.. . bien qu’il semble qu’il soit redirigé .

Que nous disent ces séquences ?

Dans le premier d’entre eux, nous pouvons voir Rhaenyra et Alicent dans ce qui semble être un instant après que le roi a annoncé son engagement envers la fille de la Main, vous pouvez donc voir quelle a été la réaction à ce moment-là déjà proclamée princesse et, par conséquent, héritier direct du trône de fer. Et, comme vous pouvez le voir, ce geste de crier ne donne pas le sentiment qu’il indique précisément que vous venez d’éprouver un sentiment de bonheur. De plus, la série résout ce moment avec une ellipse de deux ans, nous manquons donc ces détails qui marquent la relation entre les deux.

D’ailleurs, le second semble toutefois calmer les eaux, comme s’ils avaient réorienté un peu plus leur relation puisqu’il est possible de voir Rhaenyra aider Alicent à enfiler sa robe de mariée pour une cérémonie qui dans le montage final de House of the Dragon ne nous a pas pu voir, et c’est très significatif car dans le premier épisode ça se passe juste dans l’autre sens, la fille de la Main est une jeune fille qui aide la fille du roi à s’habiller.

Nous serons attentifs au profil de Greg Yaitanes au cas où il continuerait à lâcher des pilules comme ça tous les jours. Vous ne pensez pas ?