Entretien intelligent des chaussures et vitrines de LG

Incroyable, mais vrai : bien que la collecte de baskets et de modèles de chaussures limités ait été un battage publicitaire valant des millions pendant des années, aucun fabricant en dehors de la bulle n’a pris les chaussures nobles. Jusqu’à ce que LG présente il y a quelques jours des systèmes d’entretien de chaussures intelligents à l’IFA.

L’objectif est d’atteindre la génération Y et la génération Z, qui ont un faible pour la collection de baskets chères et en édition limitée. Parce que le sujet est de plusieurs millions de dollars et sous-développé, les études internes de LG ont montré que les « sneakerheads » de cette génération bénéficient d’une solution qui met mieux en valeur et prend soin de leurs chaussures.

Contre ce chaos de chaussures, LG a deux nouveaux appareils dans son portefeuille. (Photo : Pexels / Pixabay)

Les solutions aux problèmes qui se sont posés sont appelées LG Shoe Case et Shoe Stylers.

LG Shoe Case – dans le musée interne de la chaussure

L’étui est principalement utilisé comme vitrine pour la présentation élégante de vos chaussures préférées. Derrière une vitre transparente, quelques LED éclairent les objets de collection par le haut. La protection UV intégrée protège les textiles contre la décoloration indésirable causée par la lumière du soleil ou d’autres ondes lumineuses bleues.

Si quelque chose vous semble étrange à propos de cette photo, LG l’a prise légèrement de travers. Vous pouvez voir le musée de la chaussure d’un « sneakerhead » – le styler de chaussures à gauche, 12 étuis à chaussures à droite. (Photo : LG)

Une plaque tournante à 360 degrés est installée afin que vous puissiez voir les bandes de roulement nobles protégées de tous les côtés sans les toucher. Et parce qu’un seul étui semble un peu chétif, vous pouvez empiler jusqu’à quatre étuis à chaussures les uns sur les autres et étendre le système à gauche et à droite comme vous le souhaitez.

Un gadget d’entretien non seulement pour les collectionneurs de chaussures

LG fait mieux et avec le LG Shoe Styler a une solution d’entretien dans sa manche qui, à notre avis, n’est pas seulement attrayante pour les collectionneurs de baskets.

L’appareil utilise de la vapeur pour un nettoyage doux et en profondeur. À l’aide d’un filtre et de la zéolite, un matériau de séchage haute performance, le sèche-chaussures absorbe l’humidité et réduit les odeurs désagréables.

Les zéolithes ne sont pas spécialement développées, mais se présentent dans la nature sous forme de roches ressemblant à du basalte ou sont produites artificiellement en laboratoire.

Une telle roche est sous forme de sol dans le LG Shoe Styler. Oui, dans le blog tendance, vous apprenez aussi quelque chose pour le cours de chimie. (Photo : Wiki Commons / Hannes Grobe)

Afin de traiter de manière optimale les différents matériaux de chaussures tels que le daim, le cuir artificiel ou les textiles respirants, LG équipe le gadget de dix programmes d’entretien. Ceux-ci régulent la quantité appropriée de vapeur et nettoient jusqu’à quatre paires de chaussures à la fois en 37 minutes.

LG Shoe Case et Shoe Styler ont également un « vrai » composant intelligent. Avec l’application ThinQ (disponible pour iOS et Android), vous pouvez contrôler et surveiller les fonctions respectives à distance.

On dirait un tas de micro-ondes et de réfrigérateurs, mais en fait, ce sont sept étuis à chaussures LG et deux stylers de chaussures LG. (Photo : LG)

Gadget curieux sans date ni prix

Avec le duo d’entretien des chaussures, LG montre une solution intelligente au départ, mais qui se destine à une niche plutôt restreinte. La Shoe Case s’adresse clairement et sans équivoque aux collectionneurs, tandis que la boîte d’entretien Shoe Styler devrait également séduire les personnes qui souhaitent entretenir et nettoyer automatiquement leurs chaussures de sport, de randonnée ou de travail.

Mais avant de prendre l’argent en main et de visiter le prochain Netcost-security.fr en qui vous avez confiance, il reste encore deux gouttes d’amertume. LG n’a pas communiqué de date de sortie et le constructeur doit également un prix précis pour le moment. En attendant que cela change, vous pourrez peut-être montrer un peu plus votre collection de baskets avec des bandes LED.