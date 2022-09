Microsoft PC Game Pass affiche désormais les durées de jeu en fonction de différents styles de jeu

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Microsoft a ajouté une autre fonctionnalité à son service PC Game Pass déjà complet : les listes de jeux affichent désormais des détails sur le temps nécessaire à la réalisation d’un titre. Heureusement, cela ne se limite pas aux moyennes car il comprend quatre moments différents en fonction de la façon dont vous aimez jouer aux titres.

Microsoft s’est associé à HowLongToBeat, un site Web communautaire spécialisé dans les durées de jeu, pour mettre en œuvre la nouvelle fonctionnalité PC Game Pass. Sélectionnez simplement un jeu sur le service et vous verrez combien de temps cela prendra dans la section Détails.

Il y a quatre temps estimés dans la liste. L’histoire principale est destinée aux quelques personnes qui aiment parcourir la campagne / l’histoire principale sans rien faire d’autre, donc ce style prendra le moins de temps.

Vient ensuite Main + Extras. Cela ajoute des extras tels que des quêtes / missions supplémentaires, des médailles et des éléments à débloquer à l’heure de l’histoire principale. Completionist, qui est évidemment le plus long, est destiné à ceux qui se sentent obligés de jouer à 100%, découvrant tout ce qu’il y a à voir et à faire. Enfin, il y a tous les styles. Cela prend en considération tous les styles de jeu pour donner un temps moyen estimé.

Il est également possible de cliquer sur le lien Afficher les détails. Cela dirige vers le site Web HowLongToBeat pour une ventilation plus détaillée des temps et permet aux utilisateurs de soumettre les leurs. Le site comprend également des critiques de la communauté et des critiques et des notes de lecture.

Un rapide coup d’œil à Assassin’s Creed Odyssey montre un temps de tous les styles de 91 heures, ce qui correspond à peu près au temps que cet écrivain a passé dans l’aventure. Il est intéressant de voir Forza Horizon 5 afficher 36 heures pour Main Story + Extras et 101 heures pour Completionist.

Microsoft écrit qu’en plus de la nouvelle fonctionnalité, l’application PC Xbox se lance désormais jusqu’à 15 % plus rapidement et inclut des correctifs qui ont amélioré sa réactivité. De plus, les résultats de recherche reviendront 20 % plus rapidement, et Microsoft affirme que les rapports des joueurs sur les jeux qui n’ont pas été téléchargés ou installés avec succès ont été réduits de près de moitié.