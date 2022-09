Les folios MagSafe en cuir emblématiques de Twelve South pour iPhone 14 sont en précommande le jour du lancement

Au cours de la semaine dernière, toutes nos marques préférées ont lancé de nouveaux accessoires et coques pour les smartphones iPhone 14 expédiés aujourd’hui. Eh bien, presque tous. Maintenant, pour célébrer le jour du lancement, Twelve South se lance enfin dans l’action en rafraîchissant son écurie d’étuis avec une nouvelle gamme d’étuis folio en cuir pour iPhone 14.

Lancement de l’étui BookBook de Twelve South pour iPhone 14

Alors que les gens de Nomad sont peut-être la royauté des étuis en cuir pour iPhone 14 à ce stade, Twelve South n’est pas trop loin derrière et offre même des facteurs de forme plus uniques pour aider à se démarquer. Aujourd’hui, deux nouvelles versions des styles emblématiques de la marque sont en cours de rafraîchissement pour les dernières nouveautés d’Apple et sont désormais disponibles en précommande.

Le premier est le boîtier Twelve South le plus typique de la société, avec sa célèbre couverture BookBook recevant le traitement iPhone 14. Cet étui en cuir se distingue des autres modèles de style folio sur le marché, grâce à son aspect de livre vintage. Le design est quelque chose qui nous a impressionnés au cours des deux dernières années consécutives avec les critiques des séries iPhone 12 et 13, et maintenant toutes ces prouesses en cuir véritable et en portefeuille sont transférées à la gamme iPhone 14.

Disponible en quatre tailles différentes pour l’iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max, chacune des coques est dotée d’une coque amovible MagSafe pour iPhone qui s’associe au portefeuille en cuir à l’extérieur. Sur le panneau avant se trouvent des emplacements pour trois cartes bancaires différentes, puis votre pièce d’identité avec une découpe transparente, avec une languette magnétique sur le côté pour garder les choses fermées dans votre poche ou votre sac.

Le prix est fixé exactement à ce que nous avons vu dans le passé, avec un 69,99 $ quelle que soit la taille de l’iPhone 14 que vous souhaitez ramener à la maison pour le nouvel étui en cuir Twelve South BookBook. À partir de là, vous aurez également le choix entre deux types de styles de cuir différents. Les précommandes sont maintenant en ligne et devraient commencer à être expédiées plus tard cet automne en octobre.

Adoptant une construction plus mince, une autre des couvertures emblématiques de Twelve South est rafraîchie pour l’iPhone 14. Cette couverture mince adhère directement à l’arrière de votre iPhone 14, tout en abandonnant les éléments de conception de livre vintage trouvés ci-dessus. Il permettra à votre combiné de fonctionner avec tous les accessoires MagSafe habituels et peut contenir deux cartes dans la poche folio avant. Il existe des styles pour les quatre nouveaux smartphones d’Apple et le même choix de l’un des deux coloris de cuir différents. Les constructions sont composées de cuir Napa souple dans les deux cas, sur lequel j’ai personnellement écrit dans le passé.

Quelle que soit la version que vous apportez à la maison, le Twelve South SurfacePad pour iPhone 14 vous accompagnera 49,99 $. L’expédition est également prévue pour plus tard cet automne.

