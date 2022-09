Devriez-vous acheter de la DDR5 pour votre prochaine construction de PC à petit budget ?

Nous avons récemment examiné la mémoire DDR5 la moins chère que nous ayons pu trouver pour voir si cela avait un impact sur les performances de jeu et, à notre grande surprise, elle n’a pas mal fonctionné du tout. En fait, en termes de valeur, c’était assez bon et avec cela, notre recommandation pour tous ceux qui construisent un nouveau PC en ce moment, ou à tout moment dans le futur… il est temps de passer de la DDR4.

Cela ne veut pas dire que la DDR5 offre le meilleur rapport qualité-prix ou que ceux qui utilisent déjà la DDR4 devraient mettre à niveau. D’une certaine manière, c’était le plat à emporter pour certains de cette critique précédente, mais nous vous assurons que ce n’était pas ce que nous voulions dire.

Ce que nous voulions dire, c’est que si vous allez construire un nouveau PC dès maintenant, et que cela vous oblige à acheter une nouvelle carte mère et de la mémoire, nous pensons que vous feriez mieux d’opter pour la DDR5 et de choisir des modules d’entrée de gamme abordables de 8 Go. , que vous pourrez mettre à niveau à l’avenir une fois que la DDR5 deviendra l’option principale.

Nous sommes arrivés à cette conclusion après avoir testé les modules Crucial 8 Go DDR5-4800 bon marché aux côtés du Core i5-12600K que vous couplez généralement avec une carte mère Z690. C’est une carte mère chère pour commencer et donc 84 $ pour certains DDR5 indique que la mémoire n’est pas un facteur majeur là-bas.

Mais qu’en est-il de ceux qui envisagent d’acheter ce que nous pensons être le PC de jeu au meilleur rapport qualité-prix en ce moment : le Core i3-12100. Ce processeur ne coûte que 130 $ (ou 110 $ si vous optez pour le F-SKU). Pour le savoir, nous testons à nouveau avec les modules DDR5-4800 ainsi que de la mémoire DDR5-6400 pour référence, ainsi qu’une gamme de configurations DDR4 couvrant les vitesses 2400, 3200 et 4000.

L’une des cartes mères B660 les plus économiques est la MSI Pro B660M-A, qui se vend 130 $ pour la version DDR4 ou 160 $ ​​pour la DDR5. C’est une prime de 23 % rien que pour la carte mère compatible DDR5. Comme indiqué précédemment, un kit de 16 Go de mémoire DDR5-4800 coûte 84 $, tandis que 16 Go de DDR4-2400 commencent à 45 $. Certains DDR4-3200 CL14 premium que nous aimons utiliser dans nos benchmarks coûtent 100 $, et les kits DDR4-4000 CL19 populaires coûtent également environ 100 $.

Donc, si vous pouvez obtenir des performances comparables de la DDR4 premium sur la DDR5-4800, il serait même logique de passer à la DDR5 même pour les processeurs économiques tels que le Core i3-12100.

Remarques sur les tests

Tout d’abord, un bref avertissement : nos conditions de test visent à forcer les scénarios liés au processeur en utilisant la GeForce RTX 3090 Ti à 1080p, souvent avec des paramètres de qualité réduits dans le but de maximiser les fréquences d’images. Selon le type de jeux auxquels vous jouez, ce type de test peut être irréaliste, mais l’idée est de mettre en évidence les différences de performances de la mémoire lorsque vous êtes limité par le processeur.

Le genre de jeux où nous dirions que ce test n’est pas réaliste serait principalement des titres solo – des jeux où vous n’avez pas besoin de centaines d’images par seconde – comme Shadow of the Tomb Raider, Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn et Spider-Man remasterisé. Lorsque vous jouez à ces titres, la priorité sera généralement la qualité visuelle, donc presque toujours vous serez limité par le GPU, pas le CPU.

Les jeux où vous êtes souvent plus limité en termes de CPU incluent Rainbow Six, Counter-Strike: Global Offensive, Fortnite et essentiellement tout autre tireur d’esports compétitif. Gardez cela à l’esprit lorsque nous examinerons les résultats, car nous utiliserons certains des titres solo mentionnés précédemment pour montrer les différences de performances entre les différents kits de mémoire.

La carte graphique utilisée pour tous ces tests est la RTX 3090 Ti alimentée par le Core i3-12100 car nous sommes intéressés de voir comment la mémoire DDR5 la plus abordable fonctionne avec un processeur plus abordable. A titre de comparaison, nous avons le kit Trident Z5 RGB 32GB DDR5-6400 CL32-39-39-102 de G.Skill et le kit TridentZ RGB DDR4-3200 CL14-14-14-34 de G.Skill qui seront testés avec deux et quatre sticks pour configurations à un rang et à deux rangs, TridentZ Neo DDR4-3600 CL14-15-15-35 de G.Skill, puis nous avons également la mémoire Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-4000 CL19-23-23-45.

Veuillez également noter que les processeurs Intel de 12e génération non K ne peuvent pas exécuter le mode Gear 1 au-dessus de la DDR4-3600, de sorte que le kit DDR4-4000 est forcé en mode Gear 2 et nous ne pouvons rien y faire. Par conséquent, vous feriez mieux d’utiliser la DDR4-3600 et nous avons récemment mis à jour ces résultats pour inclure un kit DDR4-3600 à faible latence, ce qui est le meilleur cas pour la DDR4 lors du chargement de XMP, ce sur quoi cette fonctionnalité est centrée.

Alors avec ça, passons aux résultats…

Repères

En commençant par Watch Dogs Legion, nous voyons que le i3-12100 est bon pour 89 ips en moyenne en utilisant la mémoire DDR5-4800, ce qui le place à peu près au même niveau que la mémoire DDR4-4000.

Cependant, il semblerait que la latence DRAM soit importante ici car le kit CL14 3200 était plus rapide que le 4000 et le DDR5-4800. Ensuite, lors de l’installation de deux autres modules pour un fonctionnement à double rang, la configuration DDR4-3200 était nettement plus rapide, correspondant à peu près aux performances de la mémoire DDR5-6400.

Watch Dogs: Légion

D’une manière générale, les DDR4-3600 CL16 et DDR4-3800 CL18 sont comparables à celles de notre mémoire DDR4-3200 CL14 en termes de performances de jeu, ce qui indique que dans cet exemple, la DDR5-4800 est comparable en termes de performances à la mémoire DDR4 populaire.

Le fait est que la différence de performances montrée ici n’est pas significative, c’est pourquoi nous pensons que le moment est enfin venu de commencer à passer à la DDR5 pour les nouvelles versions de système.

La mémoire DDR5-4800 ne fonctionne pas aussi bien dans Rainbow Six Extraction, mais nous ne constatons de toute façon pas de différences de performances significatives, d’autant plus que nous utilisons un RTX 3090 Ti à 1080p.

Pour un prix similaire, la mémoire DDR4 peut offrir environ 7 % de performances supplémentaires, ce qui n’est donc pas exactement une différence fracassante et nous pensons que la plupart d’entre vous feront face à bien plus de 200 ips à tout moment.

Hitman 3

Hitman 3 bénéficie vraiment de la mémoire DDR5, avec le kit de base 8 Go 4800 battant tous les modules DDR4 que nous avons testés, même notre mémoire DDR4-3200 à faible latence à double rang.

Comparé à la DDR4-4000, le kit DDR5-4800 était en moyenne 6 % plus rapide. Certainement pas une grande marge, mais pour un prix similaire, vous pourriez aussi bien opter pour la DDR5 maintenant, du moins sur la base de ces résultats.

Tiny Tina’s Wonderlands

Ensuite, nous avons Tiny Tina’s Wonderlands, qui est une bonne représentation des performances de jeu typiques. C’est-à-dire que vous serez presque toujours lié par votre carte graphique.

Dans ce jeu, tout ce qui est au-dessus de la DDR4-2400 convient au Core i3-12100. Bien sûr, ce ne sera peut-être pas le cas avec des processeurs, des cartes graphiques et des jeux futurs plus puissants, mais aujourd’hui, de nombreux jeux, en particulier les titres de chanteurs-joueurs, seront liés au GPU et voici à quoi ressembleront les résultats… tous à peu près pareils .

F1 22

Passons à F1 22, malgré les conditions de test qui devraient voir le CPU devenir le composant limitant les performances, à l’exception de la configuration DDR4-2400, le jeu était largement lié au GPU.

Bien sûr, les fréquences d’images moyennes étaient un peu plus élevées avec la mémoire DDR5-6400 – les bas de 1% étaient environ 12% meilleurs – mais nous ne regardons que les gains à un chiffre de la DDR4 à la DDR5-6400.

Les clés 8 Go 4800 étaient un peu plus faibles ici, mais étant donné que vous obtenez essentiellement des performances DDR4, vous pourriez aussi bien passer à une nouvelle version car cela garantit un chemin de mise à niveau supérieur.

Spider-Man remasterisé

Comme indiqué dans notre précédent test du budget DDR5, la plupart des joueurs utilisant un GPU haut de gamme comme le RTX 3090 Ti voudront jouer à 4K lorsqu’ils joueront à Spider-Man Remastered et dans ce scénario, vous serez presque entièrement lié au GPU.

Pourtant, en utilisant ce jeu comme exemple de performances liées au processeur (à une résolution inférieure), nous voyons que la DDR5-4800 est capable de correspondre à la DDR4-4000 ainsi qu’à notre mémoire DDR4-3200 à faible latence. C’est un résultat positif malgré le fait que les trucs 6400 étaient presque 30% plus rapides quand on regarde les bas de 1%.

L’Ombre du Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider est un autre titre exigeant en CPU, bien que le Core i3-12100 soit plus que suffisamment puissant et permettra bien plus de 100 ips si votre carte graphique est capable de telles fréquences d’images.

Nous retrouvons que la DDR5-4800 est comparable à la DDR4-3200 à faible latence jusqu’à la DDR4-4000. Ce n’est que lorsque vous descendez aussi bas que 2400 que vous verrez une baisse notable des performances.

Bien que la DDR5-4800 soit un peu plus lente que la 6400, cela ne vaut pas la peine de payer la prime pour la DDR5 haute vitesse pour l’instant, mais pour ceux d’entre vous qui construisent un nouveau PC à partir de zéro en ce moment, ces modules de 8 Go sont un assez bon arrêt -écart.

Horizon Zéro Aube

Horizon Zero Dawn montre que même la mémoire DDR5 à petit budget peut offrir un avantage en termes de performances par rapport à la DDR4 – ce n’est pas un gros avantage – mais même ainsi, le rapport qualité-prix que nous constatons avec la mémoire 8 Go 4800 est impressionnant, battant toutes les DDR4 testées configurations.

Cyberpunk 2077

C’est une histoire similaire dans Cyberpunk 2077. Ici, le kit DDR5-4800 était un peu plus rapide que tous les kits DDR4 testés, bien que les performances globales soient à peu près les mêmes.

Assetto Corsa Competizione

Comme vu précédemment, ACC est l’un de ces jeux où la latence de la mémoire compte vraiment, mais encore une fois, si nous augmentions les paramètres de qualité ou utilisions un GPU inférieur, vous verriez certainement ces marges se resserrer.

Dans tous les cas, la mémoire DDR5-4800 n’était pas si impressionnante ici car la configuration à un rang DDR4-3200 était 13% plus rapide. Si ces résultats étaient la norme, il serait difficile de dire si vous devriez franchir le pas avec ces bâtons DDR5 de 8 Go à petit budget et attendre 6 à 12 mois avant que les prix de la DDR5 ne s’améliorent davantage pour les produits plus premium.

Le Brise-faille

La mémoire DDR5 fonctionne bien dans The Riftbreaker. Nous exécutons ici la référence CPU prédéfinie avec le ray tracing désactivé et, en bref, la DDR5-4800 est comparable à la DDR4-3200 à faible latence ainsi qu’à la DDR4-4000, tandis que la DDR5-6400 offre une augmentation des performances d’environ 15 % dans ces conditions.

Counter-Strike : Offensive mondiale

Les performances de CS:GO ne sont pas trop influencées par les performances de la mémoire. La configuration double rang DDR4-3200 avec DDR5-6400 a fourni les meilleurs résultats, mais nous parlons d’une marge d’environ 9 % entre DDR4-2400 et DDR5-6400, donc les performances de la mémoire n’ont pas vraiment d’importance. Il s’agit de performances monocœur et pour cela, la DDR4-2400 fournit généralement une bande passante suffisante.

Moyenne de 12 matchs

Voici un aperçu de la moyenne des 12 jeux, calculée à l’aide de la moyenne géographique, et comme vous pouvez le constater, les modules DDR5-4800 de 8 Go sont comparables à la DDR4, qu’il s’agisse de mémoire DDR4-4000 ou même de mémoire DDR4-3600 à faible latence où elle n’était que 5 % plus lente .

En remarque, il est intéressant de noter que de 2400 à 3200, nous envisageons une augmentation de fréquence de 33 %, tandis que la mémoire cadencée plus élevée fonctionnait à des moments beaucoup plus serrés et dans l’ensemble, cela nous a rapporté 12 % de performances supplémentaires.

Ensuite, de 4800 à 6400, il y a une autre augmentation de fréquence de 33% et cela a vu une augmentation de 10% des fréquences d’images. Il va de soi qu’à l’avenir, avec des jeux plus exigeants, la DDR5 sera plus impressionnante. Si tel était le cas, investir maintenant dans une plate-forme DDR5 sans faire exploser le budget des modules premium pourrait ne pas être une mauvaise idée.

Ce que nous avons appris

Est-il judicieux de passer à la DDR5 maintenant, même pour les versions à petit budget ? Si l’objectif est d’économiser jusqu’au dernier dollar, alors non. Mais si vous envisagez d’acheter une carte mère décente et une mémoire à moitié décente, alors nous pensons que oui, cela en vaut la peine.

Comme indiqué dans l’introduction, la version DDR5 de la carte mère MSI Pro B660M-A coûte 30 $ de plus, mais vous pouvez économiser environ la moitié sur la mémoire DDR5-4800 moins chère par rapport à la DDR4-4000 ou à la qualité DDR4-3200 CL14. Ainsi, dans cet exemple, une fois que vous avez pris en compte le prix du processeur et de la carte mère, l’option DDR5 ne coûte finalement pas plus de 5 % de plus.

L’avantage de faire cela est qu’une fois que les prix DDR5 se sont stabilisés et que des kits à faible latence de meilleure qualité arrivent, vous pouvez mettre à niveau votre mémoire, ce qui pourrait potentiellement débloquer des performances supplémentaires dans les futurs jeux, ou vous permettre de mieux utiliser un GPU de nouvelle génération.

Rien de tout cela ne veut dire que vous devriez passer à la DDR5 si vous avez déjà un PC parfaitement capable utilisant la DDR4. De plus, avec du hardware de nouvelle génération à l’horizon, attendre maintenant est probablement la meilleure stratégie. Mais tout cela mis à part, il est formidable de voir les prix de la DDR5 se rapprocher de ceux de la DDR4 et cela semble se produire rapidement avec des baisses de prix massives au cours des derniers mois.

En conclusion, si nous construisions un nouveau PC Intel Alder Lake aujourd’hui, nous prendrions presque certainement une carte DDR5, y jetterions deux bâtons bon marché de 8 Go 4800 et commencerions à jouer.