Warzone 2.0 sortira le 16 novembre : la nouvelle ère de Call of Duty commence

Le nouveau chapitre de la saga Call of Duty se déroulera au Moyen-Orient.

La nouvelle carte d’Al Marzah, le Goulag 2.0, la mise en œuvre de l’intelligence artificielle et le nouveau titre dédié à l’expérience mobile. Lors du Call of Duty Next, l’avenir de cette saga vidéoludique a été tracé. Call of Duty Warzone 2.0 sortira le 16 novembre et sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Series X et Series S ainsi que sur PC. Ce sera un free-to-play, conçu pour étendre le cadre de Modern Warfare 2, qui devrait plutôt sortir le 28 novembre.

Dans Call of Duty Warzone 2.0, la carte d’Al Marzah sera révélée. C’est une région fictive conçue pour s’intégrer au Moyen-Orient. Les architectures sont mixtes : il y a des bâtiments de style occidental conçus pour reproduire les scénarios plus classiques du titre et une architecture aux caractéristiques arabes. Les attentes, comme le déclare Activision, sont élevées : « Call of Duty : Warzone 2.0 sera une expérience complètement renouvelée et la version la plus ambitieuse de l’histoire de Call of Duty ». Warzone Mobile a également été annoncé mais pour le titre smartphone il faudra attendre l’année prochaine.

Ce que les améliorations techniques apportent

Call of Duty Warzone 2.0 viendra également avec une nouvelle mise à jour du logiciel anti-triche Ricochet, un système introduit fin 2021 pour lutter contre les tricheurs qui ont ruiné l’expérience ces dernières années pour les joueurs qui ne voulaient pas passer par d’autres raccourcis . En plus de l’anti-triche, d’un point de vue technique, Warzone 2.0 disposera également d’un meilleur système d’intelligence artificielle qui contrôlera également une faction présente dans le jeu. Également dans Warzone 2.0 sera également présent le Goulag 2.0, dans lequel les joueurs pourront se battre en 2v2.