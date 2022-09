Comment fonctionne TikTok Now, la nouvelle fonction qui copie BeReal

Une fois la notification reçue, vous devrez immédiatement prendre une photo ou une vidéo avec les caméras avant et arrière.

Une nouvelle fonctionnalité Now sera disponible sur TikTok dans les semaines à venir, qui porte la marque BeReal avec la note musicale de Pékin. Les mécanismes de la nouvelle fonctionnalité sont déjà connus : une fois la notification reçue, vous devez immédiatement prendre une photo ou une courte vidéo à l’aide des caméras avant et arrière. « Nous élargissons notre suite d’outils de création tout en continuant à promouvoir des connexions authentiques et spontanées sur TikTok », déclare la société dans un message.

Les abonnés seront avertis chaque jour, et dans les trois minutes, ils devront prendre une photo ou une vidéo à partager avec la communauté. Pour protéger les utilisateurs mineurs, la fonction sera rendue privée par défaut pour les moins de 16 ans. Pour les utilisateurs âgés de 13 à 15 ans, les options de commentaire seront limitées à Amis uniquement, afin de les protéger des interactions indésirables.

La comparaison avec BeReal

Cet été BeReal a dépassé TikTok dans le classement des applications les plus téléchargées aux États-Unis. La philosophie qui suit est d’aller à l’encontre de la tendance sociale à une surreprésentation de la réalité. Ce qui était alors l’une des critiques les plus sévères adressées aux plateformes qui hébergeaient des profils construits ad hoc, retouchés, des photos montrant le bonheur plastique, ou des modèles inatteignables sur les vitrines. BeReal avec une astuce technique veut déchirer ce voile.

Pour mieux raconter leur vie, les utilisateurs ne peuvent publier qu’à des moments précis de la journée, lorsqu’ils reçoivent la notification. S’ils ne le font pas, ils ne peuvent pas accéder au contenu de la communauté. Manquant l’occasion, ils doivent attendre la notification du lendemain et publier. TikTok fait un copier-coller et ajoute la possibilité de partager, en plus des photos, même des vidéos de dix secondes. Aux États-Unis, la fonctionnalité Now sera disponible dans l’application principale. Dans d’autres régions du monde, il peut devenir une application distincte.