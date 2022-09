Nvidia tease plus de détails RTX 4000 avec un code crypté, confirme le nom de l’architecture Lovelace

Très attendu : Nous ne sommes plus qu’à cinq jours de l’événement que les joueurs attendent avec impatience : le dévoilement par Nvidia des cartes graphiques RTX 4000. Ajoutant plus de carburant à la machine à battage médiatique, l’équipe verte a publié quelques nouveaux teasers pour l’événement GeForce Beyond, dont un avec un code mystère qui pourrait révéler certaines caractéristiques de Lovelace.

Le dernier teaser du compte Twitter Nvidia GeForce pour Project Beyond montre une configuration PC avec deux moniteurs et de nombreuses couleurs vertes emblématiques de l’entreprise éclaboussé sur le clavier, le support du moniteur et même la tasse. Il y a aussi un Holocron vert brillant dans le coin.

Ce numéro s’autodétruira…#ProjectBeyond

20.09.22

8 h HAP pic.twitter.com/CQDSkBwshz – NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) 14 septembre 2022

La caméra effectue un panoramique sur une note autocollante attachée à l’un des moniteurs, mettant au point une séquence de chiffres : (208) 629-7538. Ce que ceux-ci représentent n’est pas clair, mais il existe de nombreuses théories.

Le « 629 » au centre de la chaîne pourrait être la taille de matrice du GPU AD102. Selon les rumeurs, il s’agirait de 628 mm au carré, ce qui suggère que le chiffre réel est 1 mm plus grand que prévu. Le deuxième nombre, 7538, est plus que probablement le nombre de transistors. Nous avons entendu dire que le RTX 4090 comportera 75 milliards de transistors, donc le chiffre spécifique pourrait être de 75,38 milliards.

Enfin, il y a le ‘208’ au début du code. Celui-ci déroute les gens, mais l’explication la plus probable est que le GPU offre 2,08 fois plus de performances que le GA102 trouvé dans les RTX 3090 et RTX 3080. Encore une fois, des rumeurs précédentes ont indiqué que le RTX 4090 offrait environ deux fois les performances de l’actuel. -carte gen.

Une deuxième bande-annonce présente le même bureau avec un morceau de papier à côté du PC. Un zoom avant montre qu’il s’agit d’un « diagramme pour le calcul par le moteur des nombres de Bernoulli », créé pour le moteur analytique de Charles Babbage par nul autre qu’Ada Lovelace en 1843. Bien qu’il soit assez évident de quoi sera fait le projet Beyond, c’est essentiellement la première fois que Nvidia a confirmé que l’événement tournera autour de l’architecture Lovelace.

Les dernières rumeurs sur le RTX 4000 affirment que le RTX 4090 sera lancé pour la première fois en octobre, le même mois, nous pourrions également voir trois cartes Ampere actualisées. On pense également que Nvidia annoncera cette carte aux côtés de deux versions du RTX 4080 (16 Go et 12 Go), plutôt qu’un RTX 4070. Nous le saurons avec certitude le mardi 20 septembre à 8h PT / 11h HE.