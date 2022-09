Les Sims 4 seront gratuits pour toujours : et si vous l’aviez déjà payé ?

Les Sims 4 est le dernier titre de jeu de simulation de Maxis et Electronic Arts. Bien qu’il semble qu’il soit avec nous depuis peu de temps, la vérité est que ce jeu vidéo a été mis en vente il y a environ huit ans, plus précisément en septembre 2014. On parle beaucoup de savoir si l’entreprise travaille ou non sur un nouvel opus , mais ce qui est important, c’est qu’EA a franchi une étape très importante. Les Sims 4 deviendront un jeu vidéo gratuit dans quelques jours. Mais ne nous précipitons pas, car il y a des choses importantes que vous devez savoir si vous avez investi votre argent à la fois dans ce jeu et ses extensions.

Vous n’aurez pas besoin de faire ‘Motherlode’ : Les Sims 4 deviendront gratuits

Les Sims est le jeu de simulation par excellence. Cette franchise compte des millions de fans à travers le monde, et chacun d’eux joue le titre à sa manière. Certaines personnes sont capables de garder une longueur d’avance pendant des heures en construisant des maisons de rêve. D’autres préfèrent la gestion des ressources et un dernier groupe reste avec le jeu vidéo pour le plaisir d’établir des relations sociales. C’est tellement loin qu’il y a des gens qui ont un PC uniquement pour jouer aux Sims.

Si jusqu’à présent vous avez joué aux Sims via l’abonnement Origin, vous avez de la chance. Le titre de simulation deviendra entièrement gratuit à partir du mardi 18 octobre prochain. Vous n’aurez pas besoin de payer pour jouer sur PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et Xbox One.

Où est le business ici ? Et si j’ai déjà payé mon jeu ?

Que gagne Electronic Arts dans tout cela ? Eh bien, croyez-le ou non, la pièce est assez brillante. Et non, EA n’est pas devenue une ONG du jour au lendemain. La seule chose qui deviendra gratuite est le jeu de base Les Sims 4. Et, comme vous le savez probablement, Les Sims 4 ont déjà environ 12 extensions.

Nous disons que c’est une excellente stratégie car rendre le jeu de base gratuit permettra à de nombreuses personnes de jouer aux Sims pour la première fois, augmentant ainsi le nombre de joueurs potentiels. Mais d’un autre côté, le jeu de base est souvent insuffisant si vous recherchez une expérience plus complète. Par exemple, avec Les Sims 4 Standard, vous ne pouvez pas avoir d’animal de compagnie. Si vous voulez que votre foyer en ait un, vous devez acheter le DLC Les Sims 4 : Chiens et Chats.

Les Sims 4 n’est pas le premier jeu à être gratuit. Si vous avez déjà payé votre jeu, EA va vous récompenser avec le nouveau DLC Desert Luxe (« Oasis of Luxury – Kit » en espagnol), un pack d’extension qui comprend de nombreux meubles sur le thème du luxe. Vous pouvez l’utiliser dans votre jeu via le Web officiel.

Selon Electronic Arts, Maxis est actuellement plus concentré que jamais sur le développement de nouvelles expériences pour Les Sims. On estime que le jeu vidéo recevra beaucoup plus de DLC, kits et autres produits dans les mois à venir. Par conséquent, on peut oublier l’idée des Sims 5, puisque tout indique que Les Sims 4 ont beaucoup de vie devant eux avec un système de jeu en tant que service.