Flickr ajoute une quatrième catégorie de contenu pour la photographie virtuelle

Pourquoi c’est important : les catégories facilitent le filtrage des résultats de recherche par intérêt. Par exemple, limiter une requête à la catégorie photographie virtuelle exclurait les images du monde réel ou d’autres types d’illustration qui, autrement, brouilleraient les résultats. Les administrateurs des groupes de contenu pourront également tirer parti de la nouvelle catégorie de contenu pour rationaliser les responsabilités de gestion. Visitez simplement le panneau d’administration et mettez à jour le type de contenu accepté pour mettre en œuvre les modifications souhaitées.

Alors que les œuvres d’art générées par l’IA causent des maux de tête et incitent à interdire certaines communautés en ligne, une autre forme d’expression numérique gagne du terrain sur Flickr.

Le site de partage de photos a lancé une nouvelle catégorie de contenu pour la photographie virtuelle, une forme d’art émergente composée de photos prises dans des jeux vidéo ou des mondes virtuels. Jusqu’à présent, Flicker avait le choix entre trois catégories lors du téléchargement de contenu : photos, art/illustration et captures d’écran.

Le site d’hébergement d’images a déclaré que les captures d’écran ne répondaient pas entièrement aux besoins des photographes virtuels, d’où l’ajout.

Le mode photo est devenu de plus en plus populaire parmi les joueurs et est désormais livré comme mode par défaut dans de nombreux titres AAA. Une étude menée l’année dernière par Repair Outlet a révélé que Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn et No Man’s Sky figuraient parmi les jeux vidéo les plus pittoresques basés sur le partage Instagram.

En parlant de cela, plusieurs développeurs, dont CD Projekt Red et Hideo Kojima, partagent régulièrement des images de jeu de la communauté sur les réseaux sociaux. C’est un excellent moyen (et gratuit) de faire de la publicité et pour certains, le partage de leur contenu avec le monde équivaut à leurs 15 minutes de gloire.

Flickr a déclaré que les utilisateurs sont libres de décider comment classer leur contenu. Cela dit, la nouvelle catégorie est introduite avec deux types de photographie spécifiques à l’esprit : les photos de jeux vidéo et le contenu partagé par la communauté Second Life.

Quel que soit le type de contenu, Flickr rappelle rapidement aux utilisateurs qu’il est contraire à leurs directives de télécharger du contenu dont ils ne détiennent pas les droits d’auteur. Vous trouverez plus d’informations sur les types de contenu dans la FAQ de Flickr.