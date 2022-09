Attack on the Metaverse, une bombe contre la réalité virtuelle explose à l’intérieur de la Northeastern University

La lettre accompagnant le colis piégé attaquait Mark Zuckerberg et énumérait les risques liés à la réalité augmentée.

Un colis piégé a explosé au centre du Holmes Hall de la Northeastern University de Boston, aux États-Unis. La nouvelle de l’attentat n’a circulé que ces dernières heures mais dès la première reconstitution elle semble remonter au soir du mardi 13 septembre (heure locale). L’attaque n’avait rien de personnel contre les universitaires. C’était un message contre le progrès technologique et c’était la première attaque physique contre le métaverse. Parallèlement au sac en plastique rigide, en fait, il y avait une note confuse qui attaquait le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, et soulignait les dangers associés à la réalité augmentée.

Le colis a explosé vers 19h et il a suffi de l’ouvrir pour déclencher l’explosion. Le facteur a été blessé aux mains. « Il a subi des blessures mineures et est soigné », a déclaré le porte-parole de la Northeastern University, Shannon Nargi. Les enquêtes sont en cours et le FBI de Boston travaille avec son équipe de la Joint Terrorism Task Force.

La Northeastern University n’a pas été choisie au hasard. Il abrite plusieurs projets et structures dédiés à la réalité virtuelle, comme l’Immersive Media Labs Suite, dédié au développement de l’AR/VR/XR et de la vidéo 360. Il abrite également une organisation étudiante qui propose un accès gratuit au matériel VR.

L’entrée de l’Université du Nord-Est

Le modèle Unabomber

Les similitudes avec les attaques d’Unabomber sont là. Theodore John Kaczynski, était un ancien mathématicien universitaire américain qui a envoyé des colis postaux explosifs pour lutter contre les dangers du progrès technologique. En dix-huit ans, il a tué trois personnes et en a blessé 23.

Il semble que l’attaque contre la Northeastern University hérite des théories paranoïaques d’Unabomber. Selon les autorités, un autre colis suspect a également été retrouvé près du Musée des Beaux-Arts, non loin du Campus, qui a été neutralisé par les démineurs.