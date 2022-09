Les Sims 4 seront gratuits pour toujours à partir d’octobre

Les Sims 4 sont passés au modèle free to play. Dès le 18 octobre, tous les joueurs pourront télécharger la version de base du dernier opus de la saga. Que vous soyez sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC ou Mac, vous pouvez jouer sans restriction et pour toujours ; et si vous décidez d’ajouter des expériences, vous pouvez acheter le reste des extensions et du contenu supplémentaire.

Les Sims 4 seront gratuits en octobre

De plus, les abonnés EA Play et EA Play Pro pourront accéder à plusieurs de ces packs à partir de la même date. Cela inclut Les Sims 4 Au travail en mode de base, tandis que le Pro s’étend jusqu’au pack d’objets pour tout-petits. En revanche, ceux qui ont acheté la version de base pourront recevoir gratuitement le Luxury Oasis Kit entre le 14 septembre et le 17 octobre. Vous devrez l’échanger depuis le jeu.

« Nous avons accueilli des millions de joueurs dans Les Sims et nous avons été étonnés de les voir à la fois libérer leur imagination et découvrir et se connecter avec des idées, des expériences et des versions d’eux-mêmes à la fois dans le jeu et dans la vraie vie », révèle Maxis sur son site officiel. . « Notre communauté continue de nous inspirer avec les milliards de personnages uniques qu’ils ont créés, les innombrables histoires qu’ils ont racontées et les constructions incroyables qu’ils ont conçues. »

Le studio explique que cette décision les rendra « plus dédiés que jamais à la création d’expériences nouvelles et significatives pour le jeu » tout en continuant à « développer des packs, des kits et des livraisons express pour les Sims dans un avenir prévisible ». Ils parleront de l’avenir de la franchise dans une émission spéciale le 18 octobre à 19h00 (CEST). Appelées Behind The Sims Summit, les chaînes YouTube et Twitch partageront ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les mois à venir.

