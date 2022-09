Intel tease les innovations de la plate-forme Raptor Lake alors qu’AMD se prépare à lancer Ryzen 7000

En bref : lorsque la plupart des gens pensent à l’avenir de la technologie PC, ils pensent probablement aux nouveaux processeurs conçus aux États-Unis. Mais pour ne pas être surpris, Intel a récemment organisé une tournée technologique internationale dans ses installations en Israël, où ils ont dévoilé plusieurs innovations intrigantes pour leur prochaine plate-forme et processeur Core de 13e génération, nommés « Raptor Lake ».

Comme de nombreux processeurs de dernière génération, Raptor Lake a été conçu au Centre de développement israélien (IDC) de la société. La puce est également fabriquée en Israël dans la Fab 28 de la société, ainsi que dans d’autres sites à travers le monde. Les derniers détails sur les processeurs Core de 13e génération devraient être dévoilés lors de l’événement Intel Innovation à San Francisco fin septembre, mais pour l’instant, la société était impatiente de partager qu’elle prendrait en charge des vitesses allant jusqu’à 6 GHz (et la capacité être overclocké jusqu’à 8 GHz).

Cependant, bon nombre des annonces les plus intéressantes de l’Israel Tech Tour étaient centrées sur d’autres éléments d’un PC au-delà du processeur. Il s’agit d’une continuation de la tendance à mettre l’accent sur les performances et l’expérience globale (par rapport aux chiffres bruts) que nous avons constatée au cours des dernières années.

Sur le front sans fil, Intel a annoncé que la version 2.0 d’Intel Connectivity Suite sera livrée avec des PC Core de 13e génération. La première version comprenait la possibilité d’agréger les connexions Ethernet câblées et Wi-Fi sans fil dans un seul canal de données plus gros, et maintenant la version 2.0 ajoute également le prise en charge des connexions mobiles.

Cela vous permettra de combiner le débit de deux connexions Wi-Fi (options de fréquence 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz) ainsi qu’une connexion mobile 5G pour les PC équipés des modems 5G appropriés. Le résultat est la connexion sans fil la plus rapide possible sur un seul PC (en fonction de la vitesse des connexions individuelles, bien sûr). Vous ne pouvez pas utiliser la connexion agrégée pour une seule application, mais vous pouvez mettre différentes applications sur différentes connexions pour optimiser l’expérience de connectivité globale.

Le logiciel Intel vous permettra également de sélectionner et d’optimiser différentes charges de travail – telles que Teams, Zoom, les appels de vidéoconférence Webex, le streaming, etc. – et de les diriger vers la meilleure connexion possible. En cas de perte d’une connexion, comme une connexion Wi-Fi dans un environnement occupé, l’application passera automatiquement à l’autre pour éviter que votre flux vidéo ne soit interrompu lors d’un appel.

Malheureusement, la nouvelle application sera limitée aux nouveaux PC dotés à la fois de PC Core de 13e génération et de composants Intel Wi-Fi. Il serait extrêmement utile de le faire fonctionner également avec différentes combinaisons de composants d’autres fournisseurs. Néanmoins, c’est une bonne preuve de concept pour la capacité à tirer parti de la combinaison de plusieurs technologies de connexion sans fil différentes sur un seul appareil.

Sur le front de l’IA, Intel a discuté d’une unité de traitement neuronal (NPU) dédiée au nom de code « Keem Bay » qui arrivera sur les processeurs mobiles Core de 13e génération, qui seront lancés après les parties de bureau.

Basé sur la technologie Movidius VPU qu’Intel a achetée il y a plusieurs années, Keem Bay marque la première fois qu’Intel intègre un accélérateur d’IA directement dans son silicium axé sur PC. Il s’agit d’un grand pas vers une conception PC SoC qui, avec les avancées conceptuellement similaires qu’AMD apporte à ses processeurs Ryzen, devrait conduire à une toute nouvelle gamme de logiciels PC accélérés par l’IA.

Comme vous le savez probablement, les smartphones bénéficient depuis de nombreuses années d’accélérateurs d’IA, mais les PC en manquent encore. Avec l’intégration du traitement neuronal dédié et des moteurs d’accélération de l’IA dans les processeurs de nouvelle génération, nous devrions également commencer à voir de nouvelles applications intéressantes arriver sur les PC. Au départ, la plupart du travail portera probablement sur des éléments tels que les améliorations audio et vidéo. À l’heure actuelle, ces tâches sont principalement gérées par le CPU ou, dans quelques cas, par les GPU, mais les NPU pourront les exécuter plus efficacement et avec une meilleure qualité. Les ordinateurs portables dotés de NPU devraient bénéficier d’une autonomie de batterie considérablement améliorée pour les utilisateurs intensifs d’applications de visioconférence.

La photographie computationnelle, le montage vidéo/création de contenu et les jeux sont susceptibles de bénéficier de la présence des NPU.

Plus tard, nous verrons probablement d’autres applications innovantes – dont beaucoup, j’en suis convaincu, n’ont même pas encore été envisagées. Dans l’intervalle, la photographie informatique, le montage vidéo/la création de contenu et les jeux devraient également bénéficier de la présence des NPU.

Une autre bonne nouvelle que nous avons apprise d’Intel est que les algorithmes écrits dans des frameworks d’IA populaires tels que PyTorch et TensorFlow peuvent être facilement portés entre différents NPU (d’Intel ou d’AMD). Ceci est extrêmement important et aurait pu être un obstacle sérieux pour les développeurs de logiciels intéressés à travailler sur des applications améliorées par l’IA pour PC. De plus, les frais généraux liés à l’exécution de ces algorithmes dans une couche d’abstraction logicielle qui se trouve au-dessus du hardware NPU sont extrêmement modestes (mesurés en dixièmes de pour cent par rapport à l’écriture directe sur le hardware, ce qui est beaucoup plus difficile et prend plus de temps). tâche).

Intel a également discuté des améliorations apportées aux webcams embarquées en intégrant la technologie de traitement du signal d’image (ISP) dans Raptor Lake. Cela peut être utilisé pour générer une meilleure qualité d’image, mais aussi pour de nouvelles fonctionnalités comme le suivi de la caméra, où la caméra embarquée vous suit lorsque vous vous promenez dans la version, ou la détection de présence, où le PC se réveille ou s’endort automatiquement selon qu’il détecte ou non. une personne est devant l’écran.

Des améliorations des capacités Bluetooth sur les PC, y compris l’ajout du prise en charge de la diffusion audio basée sur Bluetooth LE Audio, sont également disponibles pour les PC Core de 13e génération.

Les améliorations de performances sur les nouveaux processeurs sont ce sur quoi la plupart des gens ont tendance à se concentrer lorsqu’ils pensent aux futurs PC. Et, pour être clair, les processeurs de nouvelle génération d’Intel et d’AMD offriront de belles améliorations de performances brutes. Mais ces mises à niveau au niveau du système apportées par les nouvelles plates-formes sont également le type d’améliorations dont les utilisateurs de PC grand public et professionnels bénéficieront principalement dans les années à venir.