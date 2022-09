Windows 11 (mise à jour KB5017328) : toutes les actualités

Comme chaque premier mardi du mois, Microsoft a publié une mise à jour cumulative pour Windows 11 avec une série de nouvelles fonctionnalités et de correctifs. Cette mise à jour KB5017328 nous amènera jusqu’à la version 22000.978 et ne comporte pas un grand nombre de nouveautés, car ce n’est que le prélude à ce qui arrivera dans les prochaines semaines : Windows 11 2022 Update.

Principales nouveautés de la mise à jour KB5017328

Les imprimantes USB fonctionneront désormais correctement après un redémarrage de l’appareil.

Les utilisateurs de Windows 11 SE peuvent désormais télécharger des applications à partir du Microsoft Store sans problèmes de confiance avec l’application.

Correction d’un problème de son sur les casques Bluetooth.

Correction d’un problème avec la boîte de dialogue dans Microsoft Edge avec le mode IE.

Résout un problème connu affectant les comptes Microsoft (MSA). La boîte de dialogue Web utilisée pour se connecter ou se déconnecter peut ne pas s’afficher

Correctifs de sécurité.

Comment télécharger la dernière mise à jour de Windows 11

Comme toujours, la procédure pour télécharger ce correctif consiste à accéder à la section Paramètres et à appuyer sur le bouton « Vérifier les mises à jour » dans Windows Update. La mise à jour devrait prendre quelques minutes à télécharger et à installer, mais tout dépend de votre vitesse de connexion et de votre appareil.