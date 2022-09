L’ordinateur virtuel intégré à Minecraft peut désormais jouer à Minecraft

En bref : Avez-vous déjà voulu jouer à Minecraft à l’intérieur de Minecraft ? Cela semble fou, mais avec le projet « Chungus 2 », l’idée est devenue réalité, car les joueurs ont créé un moyen de jouer au jeu de bac à sable populaire à l’intérieur de lui-même en utilisant la redstone.

L’année dernière, Sammyuri, un constructeur de redstone Minecraft, a créé un ordinateur virtuel à l’intérieur de Minecraft. En utilisant la puissance de la redstone – l’un des éléments les plus avancés de Minecraft – ils ont pu construire un ordinateur entièrement fonctionnel, nommé « Chungus 2 », doté d’un processeur 8 bits avec une vitesse de fréquence de 1 Hz et 256 octets de RAM. Malgré les caractéristiques, il était capable de jouer à des jeux tels que Tetris, Snake et Connect Four, mais à une résolution de 32×32.

Sammyuri a fait appel à d’autres constructeurs de redstone, Uwerta et StackDoubleFlow, ainsi qu’à des bénévoles, pour mettre à niveau Chungus 2 afin d’accomplir une tâche ardue : jouer à Minecraft à l’intérieur de Minecraft.

La mise à niveau des caractéristiques de l’ordinateur virtuel a pris plus de sept mois à l’équipe, ajoutant 256 octets de RAM supplémentaires, un processeur graphique qu’ils ont nommé « AMOGUS » et 6 kilo-octets de mémoire graphique. Tout cela pour afficher Minecraft sur un écran virtuel de résolution 96×96… le tout à l’intérieur de Minecraft.

Le monde Minecraft fonctionnant sur l’ordinateur virtuel se compose d’un morceau de terrain de 8x8x8 comprenant 16 blocs uniques. Étonnamment, le groupe de développeurs a réussi à faire fonctionner presque toutes les fonctionnalités essentielles de Minecraft… (oui, dans Minecraft).

L’exploitation minière fonctionne comme prévu, l’artisanat fonctionne sous les formes 2×2 et 3×3, et les coffres peuvent contenir jusqu’à 10 piles d’objets. Malheureusement, vous ne pouvez pas extraire de diamants dans le monde, car le jeu se limite aux outils en fer. Même de petites choses telles que des feuilles en décomposition, des dégâts de chute et du sable affecté par la gravité sont de la partie.

Comme prévu, il y avait quelques mises en garde pour que cet ordinateur virtuel exécute Minecraft. Sammyuri note que le jeu fonctionne à une fréquence d’images approximative de « une image tous les quelques jours » sans aucun ajustement ni changement de serveur. Pour rendre le jeu reconnaissable pour les téléspectateurs, l’équipe devait ajouter un serveur séparé appelé MCHPRS (Serveur Minecraft haute performance Redstone). MCHPRS accélère le jeu jusqu’à plus de 10 000 fois la vitesse normale, permettant à l’ordinateur virtuel d’exécuter Minecraft à une fréquence d’images d’environ 0,1 FPS. Et en plus de cela, la vidéo est également accélérée « environ 2 000 000 fois ».

L’intelligence pure de ces développeurs de redstone ne laisse aucun doute sur le fait qu’il s’agit de « quand » plutôt que de « si » ils parviennent à s’améliorer davantage sur Chungus 2. Sammyuri a déjà confirmé que l’équipe prévoyait de déployer des efforts pour faire fonctionner Doom sur Chungus. 2 à un moment donné dans le futur (bien sûr).

Si vous souhaitez télécharger vous-même tous les fichiers requis pour jouer à Minecraft à l’intérieur de Minecraft, Sammyuri lie gracieusement tout dans la description de la vidéo intégrée ci-dessus, y compris le MCHPRS.