Parce que les experts alertent les consommateurs sur le risque de Listeria dans le poisson fumé

L’infection, liée à la consommation d’aliments contaminés, est particulièrement dangereuse pour les plus de 65 ans, les femmes enceintes et les sujets fragiles.

Les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli doivent s’assurer que le poisson fumé prêt à consommer, comme le saumon fumé, est bien cuit avant de le consommer. C’est l’alerte émise par la British Food Standards Agency (FSA) qui, suite à une enquête menée avec l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), a identifié depuis janvier 2022 huit cas de listériose liés à une épidémie en cours. Listeria monocytogenesune bactérie qui cause une infection d’origine alimentaire appelée listériose.

Poisson fumé et risque de Listeria

Bien que relativement rare, la listériose s’avère de plus en plus un problème majeur de santé publique dans les pays occidentaux. Les bactéries Listeria sont couramment présentes dans l’environnement – dans le sol, l’eau, la végétation et les déjections de nombreuses espèces animales, sans que celles-ci présentent de symptômes apparents – et peuvent contaminer et proliférer sur les aliments, même réfrigérés. Le poisson fumé, le pâté, la charcuterie, les crudités, le lait non pasteurisé et certains fromages à pâte molle (comme le camembert et le brie) et le beurre ont été associés à la listériose. Plus rarement, les infections peuvent survenir par contact direct avec des animaux, des personnes ou l’environnement contaminé.

Des cas signalés au Royaume-Uni (14 en 2020, huit en janvier 2020) ont été enregistrés en Angleterre et en Écosse, et ont pour la plupart été liés à la consommation de poisson fumé. Un cas concernait également une femme enceinte.

Listériose et sujets vulnérables

Le risque de listériose varie selon l’état de santé général : chez les sujets âgés ou fragiles, comme les nouveau-nés, les femmes enceintes et les adultes immunodéprimés, l’infection à Listeria peut se manifester par un tableau clinique sévère et des taux de mortalité élevés. Chez les femmes enceintes, l’infection peut provoquer des fausses couches et une septicémie grave (septicémie) ou une méningite chez le nouveau-né. Les personnes de plus de 65 ans et les personnes atteintes de certaines affections sous-jacentes, telles que le cancer, l’insuffisance hépatique et rénale, ou qui prennent des médicaments pouvant affaiblir le système immunitaire, sont également particulièrement à risque de développer une maladie. Le risque de développer la maladie existe également avec de faibles niveaux de charge bactérienne, bien que la plupart des adultes en bonne santé ne présentent aucun symptôme après avoir mangé des aliments contaminés (ou peuvent présenter des symptômes gastro-intestinaux lorsque la contamination est très élevée).

« Le conseil pour toute personne de plus de 65 ans, enceinte ou dont le système immunitaire est affaibli est de s’assurer que le poisson fumé prêt-à-manger est bien cuit avant de le consommer. – soulignent les autorités britanniques -. Le terme « poisson déjà fumé » fait référence aux produits de la mer fumés réfrigérés qui ne seraient normalement pas cuits avant d’être consommés.« .

Symptômes de la listériose

Les symptômes les plus courants de la listériose affectent le système gastro-intestinal, avec des manifestations de nausées, de vomissements, de crampes abdominales et de diarrhée, et avec une apparition des symptômes dans un laps de temps relativement court (de quelques heures à quelques jours). En cas d’ingestion d’aliments contaminés, la première partie du tractus gastro-intestinal est atteinte et les symptômes (nausées et vomissements plutôt que diarrhée et bien plus rarement fièvre et frissons) surviennent dans un délai plus court. Dans le cas d’infections toxiques causées par des micro-organismes qui ont tendance à se propager également dans le système sanguin, les délais de manifestation peuvent être plus longs et le symptôme le plus fréquent est la diarrhée, accompagnée de fièvre et de frissons.

Les femmes enceintes souffrent généralement d’un syndrome pseudo-grippal caractérisé par de la fièvre et d’autres symptômes non spécifiques, tels que la fatigue et la douleur. Cependant, les infections contractées pendant la grossesse peuvent avoir des conséquences graves sur le fœtus (mort fœtale, avortement, naissance prématurée ou encore listériose congénitale), tandis que chez les adultes immunodéprimés et les personnes âgées, la listériose peut provoquer des méningites, des encéphalites, des septicémies sévères. Ces manifestations cliniques peuvent être traitées avec des antibiotiques, mais le pronostic dans les cas graves peut souvent être sombre et entraîner la mort du patient.