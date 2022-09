L’ancien ambassadeur américain met en garde contre le suivi des données, affirme que les États-Unis facilitent le travail de surveillance de la Chine

Grande citation : la Federal Trade Commission a demandé des test sur l’économie des données et la surveillance commerciale, et l’ancienne ambassadrice américaine Karen Kornbluh a décrit la situation avec des mots graves et sans ambiguïté.

La Federal Trade Commission a récemment organisé un forum public sur la surveillance commerciale et les pratiques laxistes en matière de sécurité des données, un événement en ligne uniquement où des experts et des initiés de l’industrie pouvaient faire entendre leur voix. Parmi les positions les plus désapprobatrices, Karen Kornbluh a eu des mots cinglants à dire sur l’économie moderne « pilotée par les données » et ses conséquences sur la sécurité.

Ancien ambassadeur des États-Unis à l’OCDE sous la présidence de Barack Obama, Kornbluh est un expert en politique de communication et en commerce international et est actuellement directeur de l’Initiative pour l’innovation numérique et la démocratie au sein du groupe de réflexion German Marshall Fund pour la coopération transatlantique. Lors de l’audience de la FTC, Kornbluh a dénoncé le suivi et la collecte de données surabondantes comme une menace réelle pour la sécurité nationale des États-Unis.

Selon Kornbluh, il existe une faille dans la prolifération des données sur les consommateurs, car une énorme mine d’informations sur les citoyens américains circule déjà sur Internet ; il y a une industrie de la surveillance pour compte de 12 milliards de dollars qui profite des informations sur le personnel militaire actuel ou ancien, y compris les recherches sur le Web, les membres de la famille, les adresses personnelles et même les coordonnées GPS, tandis que le National Counterintelligence and Security Center des États-Unis a déjà sonné l’alarme sur la collecte de la Chine de données génomiques et d’autres données de santé.

Selon les mots de Kornbluh, l’économie axée sur les données et les grandes entreprises technologiques facilitent la tâche de la Chine et d’autres adversaires américains. Comme le montre la récente décision de la Cour suprême sur Roe contre Wade, a déclaré le diplomate, il est désormais clair que ces données personnelles circulant sur des personnes vulnérables représentent un danger réel et même physique. La FTC devrait réglementer strictement les soi-disant modèles sombres et autres pratiques en ligne trompeuses, tout en permettant aux parents de supprimer les données de leurs enfants pour « réinitialiser l’algorithme » qui alimente la machine à contenu.

Par ailleurs, la FTC devrait obliger les entreprises à faire preuve de diligence raisonnable avant de vendre ou de partager les données personnelles qu’elles collectent, tandis que les entreprises destinataires devraient avoir la responsabilité légale de fournir les données susmentionnées aux cybercriminels. La vie privée ne devrait plus être criminalisée, a conclu Kornbluh, car les informations sensibles (comme la recherche en ligne d’une clinique d’avortement) devraient être supprimées rapidement par Google et d’autres sociétés Internet.

La position de Kornbluh semble être conforme aux récentes mesures de la FTC contre l’abus de données sensibles et aux plans de la Maison Blanche pour de futures réformes. D’autres participants au forum public ont également exprimé leurs inquiétudes quant à ce qui peut être décrit comme une « crise de la confidentialité des données » en cours, selon les mots de Caitriona Fitzgerald, directrice adjointe de l’Electronic Privacy Information Center (EPIC).