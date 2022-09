Regarder: Le New Shepard de Blue Origin subit un abandon en vol lors d’un lancement sans équipage

TL; DR : Blue Origin a connu une panne de booster lors d’un lancement prévu lundi matin, ce qui a incité la capsule d’équipage sans driver à se détacher du booster. Heureusement, aucun membre d’équipage n’était à bord de ce vol. La capsule est revenue sur Terre à l’aide de parachutes et a atterri dans le désert. L’atterrissage a semblé un peu difficile sur le flux en direct, mais nous aurons besoin de voir les données de vol pour déterminer exactement à quel point il a frappé.

La fenêtre de lancement de la 23e mission de New Shepard s’est ouverte à 8 h 30, heure centrale. Le décollage a eu lieu à 10 h 26 du site de lancement 1 de Blue Origin dans l’ouest du Texas et tout semblait se dérouler sans heurts au début. La panne du booster s’est produite un peu plus d’une minute après le début du vol alors que New Shepard atteignait max q , le moment où la contrainte aérodynamique sur le véhicule atteint son maximum.

L’anomalie a déclenché le système d’évacuation de la capsule d’urgence, qui a séparé en toute sécurité la capsule de l’équipage du booster. La séparation a eu lieu à une altitude d’environ 28 000 pieds alors que New Shepard approchait des vitesses de 700 mph.

La mission était un vol de charges utiles dédié, qui transportait 36 ​​charges utiles provenant d’universités, d’institutions de recherche et d’étudiants du monde entier. Blue Origin a déclaré que 18 charges utiles sur le vol avaient été financées par la NASA, tandis qu’une autre consistait en des dizaines de milliers de cartes postales de l’association à but non lucratif de Blue Origin.

Le présentateur du livestream est resté silencieux pendant que l’événement se déroulait. « Il semble que nous ayons rencontré une anomalie avec le vol d’aujourd’hui », a déclaré le présentateur environ une minute plus tard. « Ce n’était pas prévu et nous n’avons pas encore de détails. Mais notre capsule d’équipage a pu s’échapper avec succès. Nous suivrons sa progression jusqu’à l’atterrissage. Comme vous pouvez le voir, les drogues se sont déployées et le secteur va être sorti ensuite. »

Eric Berger, rédacteur en chef de l’espace chez Ars Technica, a dit que si un équipage avait été à bord, il aurait ressenti une secousse grave mais aurait autrement été en sécurité.

Blue Origin a mené six missions avec équipage à ce jour, dont la plus récente a eu lieu le 4 août 2022. Plusieurs célébrités, dont William Shatner, Michael Strahan et le fondateur Jeff Bezos, se sont rendues aux confins de l’espace grâce à Blue Origin.

Blue Origin plus tard confirmé sur Twitter qu’une panne de rappel s’était produite, ajoutant que le système d’évacuation fonctionnait comme prévu.