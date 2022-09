Des photos divulguées montrent un Zotac RTX 4090 à quatre emplacements et son design qui divise

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Des images de ce qui serait un modèle tiers de la GeForce RTX 4090 ont fait surface en ligne. En supposant qu’il s’agisse de la vraie affaire, la carte est, comme prévu, énorme, avec une conception à quatre emplacements (au moins) et un refroidisseur qui s’étend bien au-delà du PCB.

Les nouvelles images de Baidu montreraient le RTX 4090 AMP Extreme de Zotac. Il a un refroidisseur repensé qui semble diviser l’opinion; c’est définitivement différent. La carte à trois ventilateurs semble également avoir au moins quatre emplacements, et il y a un seul connecteur PCIe Gen 5.0 (12VPWHR) à 16 broches, qui peut fournir 600 W sur 12 rails, quatre fois plus qu’un connecteur à 8 broches.

La carte semble également comporter la toute nouvelle police que Nvidia utiliserait pour sa gamme de produits Lovelace de nouvelle génération.

La boîte montre les versions mises à jour de fonctionnalités telles que Icestorm 3.0, ainsi que le prise en charge du double BIOS, des utilitaires logiciels Firestorm et de la suite d’éclairage RVB Spectra 2.0.

De nombreuses rumeurs concernant la série RTX 4000 tournent autour du RTX 4090. Le mois dernier, des rapports affirmaient qu’il était en production et serait la première carte Lovelace à arriver. Il pourrait même être le seul sorti cette année, si l’on en croit une autre rumeur.

La semaine dernière, des références synthétiques divulguées ont été signalées montrant que le RTX 4090 fonctionnait 78% plus rapidement que le produit phare RTX 3090 Ti de génération actuelle dans 3DMark Time Spy Extreme tout en atteignant une vitesse fulgurante de 3,0 GHz. La même rumeur dit que la carte aura un TDP par défaut de 450 W, bien qu’elle soit conçue pour 600 W à 800 W, ce qui correspond à une affirmation précédente selon laquelle elle aurait une limite de puissance de 800 W mais un TDP par défaut inférieur.

Le RTX 4090 avec son GPU AD102 a longtemps été considéré comme une bête en termes de taille, de puissance et probablement de prix. Il devrait avoir 16 384 cœurs CUDA, soit 56 % de plus que le RTX 3090 et un bond de 52 % par rapport au RTX 3090 Ti. Nous avons également entendu dire qu’il pourrait contenir 24 Go de GDDR6X à 21 Gbit/s avec un bus 384 bits, permettant une bande passante maximale de 1 To/s. Nous en saurons sans doute plus lors de la GTC du 20 septembre.