watchOS 9 ajoute l’application Compass repensée avec intégration de l’orientation

watchOS 9 est enfin disponible pour les utilisateurs d’Apple Watch. Après trois mois de tests bêta, la société a mis en évidence plusieurs fonctionnalités désormais disponibles, mais en a conservé quelques-unes pour l’introduction de nouvelles montres, telles que la variante de sports extrêmes Apple Watch Ultra la semaine dernière. L’une des nouvelles fonctionnalités disponibles avec watchOS 9 est l’application Compass repensée avec intégration de l’orientation.

Selon Apple, l’application watchOS 9 Compass repensée fournit des informations plus détaillées et de nouvelles vues zoomables, y compris une « vue hybride qui affiche simultanément un cadran de boussole analogique et une vue numérique ». En tournant la couronne numérique, l’application Compass révèle une vue supplémentaire qui inclut la latitude, la longitude, l’élévation et l’inclinaison, ainsi qu’une vue d’orientation montrant les points de cheminement Compass et Backtrack.

Apple explique les deux :

Backtrack utilise les données GPS pour créer un chemin montrant où l’utilisateur a été, ce qui est utile s’il se perd ou est désorienté et a besoin d’aide pour retracer ses pas. Il peut également s’allumer automatiquement en arrière-plan lorsqu’il est hors réseau. Compass Waypoints est un moyen rapide et pratique de marquer un emplacement ou un point d’intérêt directement dans l’application. Toucher l’icône Compass Waypoint laisse tomber un waypoint. En sélectionner un fournit une vue ciblée de la direction du waypoint et une approximation de sa distance.

Comme l’a souligné le concepteur UI/UX Matt Birchler sur Twitter, il semble que la nouvelle application Compass de watchOS 9 puisse créer automatiquement un waypoint lorsque vous garez la voiture, comme vous pouvez le voir ici.

Lors du discours d’ouverture « Far Out », Apple a souligné comment le nouveau bouton d’action sur Apple Watch Ultra peut créer des points de cheminement afin que les utilisateurs puissent se retrouver même sans connexion Internet active en utilisant la boussole repensée avec watchOS 9.

Par ailleurs, le nouveau système d’exploitation apporte également une application d’entraînement remaniée, des informations sur l’historique de la fibrillation auriculaire, plusieurs cadrans de montre nouveaux et améliorés, et plus encore. Les meilleures fonctionnalités de watchOS 9 sont ici.

Vous pouvez tourner la couronne pour obtenir une vue proche, mais qui n'a pas les mains, au moins. Aussi amusant à apprendre, il crée apparemment aussi automatiquement un waypoint lorsque vous garez votre voiture

