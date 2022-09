CoD Modern Warfare 2 : la nouvelle IA « vous fera vous sentir comme un vrai soldat »

Call of Duty: Modern Warfare 2 fléchit à nouveau les muscles sur les améliorations qu’ils ont apportées à l’intelligence artificielle. Dans un court clip, deux managers d’Infinity Ward partagent comment l’IA sera l’une des nouveautés les plus importantes de la grille d’expérience qu’ils préparent à partir du 28 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Comment l’IA s’est-elle améliorée dans Call of Duty: Modern Warfare 2 ?

Mark Grigsby, directeur de l’animation chez Infinity Ward, partage ce que l’on peut attendre de sa nouvelle version : « Je dirais que la nouvelle Intelligence Artificielle de Modern Warfare 2 est systémique. Cela indique que chaque fois que vous jouez, ils réagiront différemment presque à chaque fois. Si vous réagissez ou bougez d’une autre manière, l’IA réagira à vous d’une autre manière », dit-il.

Le processus de son nouveau comportement commence à partir des animations. Sergio Ocio, directeur de l’ingénierie de l’IA, explique qu’ils ont commencé le processus en enquêtant sur ce que les soldats feraient dans la vraie vie dans les situations de combat proposées par le jeu. « Nous travaillons avec les Navy SEALs pour nous assurer que tout ce que nous faisons est aussi réaliste que possible », dit-il.

Parmi les exemples qu’ils mettent, le langage visuel des ennemis émerge. Nous ne les verrons plus courir partout comme un poulet sans tête ou exécuter des tactiques suicidaires. « Dans les jeux précédents, l’IA avait l’air de ne pas apprécier sa vie », raconte Ocio. Les coéquipiers prendront désormais en compte la position du joueur et l’environnement qui l’entoure. « L’IA aide le joueur à se sentir plus immergé dans le jeu, qu’il se sente comme un vrai soldat », conclut le réalisateur.

En revanche, Grigsby assure qu' »ils ont beaucoup investi » pour apporter ces améliorations tout au long du jeu. Nous savons que Call of Duty: Warzone 2.0, la suite gratuite de la bataille royale, mettra en vedette l’action des ennemis de l’IA dans des zones spécifiques de la carte, ce qui marquera « la meilleure expérience Warzone depuis longtemps ». Une fuite indiquait sa sortie le 16 novembre, deux semaines seulement après l’arrivée de Modern Warfare 2. On en apprendra plus sur la saga dans la présentation de Call of Duty : Next, prévue le 15 septembre.

Source: Call of Duty sur Twitter