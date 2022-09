ASRock crée un nouveau BIOS AM5 pour résoudre les longs temps de démarrage signalés précédemment

Pourquoi c’est important : Plus tôt ce mois-ci, des sources sur Twitter ont identifié un problème potentiel lié au nouveau BIOS AM5 d’ASRock et aux temps de démarrage. La carte mère x670 Steel Legend récemment publiée par ASRock comprend un tableau décrivant plusieurs configurations de RAM et leurs temps de démarrage associés. Les fans et les passionnés de technologie ont été surpris par la durée de ces temps, qui pouvaient aller de 100 à 400 secondes. Heureusement, une nouvelle mise à jour du BIOS et du firmware résout le problème.

Twitter par l’utilisateur HXL a initialement signalé le problème le 1er septembre. Le message met en évidence un tableau joint à la légende en acier x670 d’ASRock qui décrit les temps de démarrage en fonction de la configuration et de la capacité de la RAM DDR5 choisie par l’utilisateur. Les temps de démarrage variaient de 100 secondes dans une configuration 2×16 Go à plus de 400 secondes avec une configuration 4×32 Go.

Heureusement, un communiqué de presse du 8 septembre affirme que le fabricant de la carte mère a résolu les problèmes liés à la RAM et a considérablement réduit les temps de démarrage requis.

Mise à jour : Le nouveau BIOS a été corrigé☺️ https://t.co/AWYJllwUwM — HXL (@9550pro) 1er septembre 2022

Le problème semblait être lié à la séquence de formation RAM de la plate-forme AM5, qui s’exécute au premier cycle de démarrage de la carte et à chaque fois qu’un utilisateur efface le CMOS de la carte pour réinitialiser les paramètres d’usine par défaut de la carte. Lorsqu’un système nouveau (ou récemment réinitialisé) démarre, la RAM installée subit une séquence initiale de mise sous tension et d’initialisation.

Une fois terminé, le système passe à une phase d’étalonnage connue sous le nom d’apprentissage en lecture/écriture. Au cours de ce processus, le système exécute des algorithmes pour aligner la fréquence DRAM et le stroboscope de données, déterminer les délais de lecture et d’écriture appropriés, préparer les lectures de données en cours et signaler toute erreur rencontrée au cours de la séquence.

La formation est essentielle au bon fonctionnement de la DRAM, car elle permet au système de compenser les différences de distance physique entre chaque module de mémoire double en ligne (DIMM) et le processeur. Bien que petite, la distance entre chaque module et le processeur peut avoir un impact significatif sur les fréquences et les données transférées depuis chaque emplacement DIMM lors des opérations d’écriture et de lecture. La différence de temps de transmission due à ces petites distances, si elle n’est pas corrigée, peut entraîner n’importe quoi, allant d’une dégradation des performances à une instabilité complète du système.

Le problème ne semble pas répandu dans toutes les implémentations AM5 et semble limité à la version du BIOS AM5 d’ASRock. L’AM5 d’ASRock et les cartes d’autres fournisseurs sont arrivées sur les étagères le 27 septembre ou autour de la date de lancement de Ryzen 7000.