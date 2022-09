Comment obtenir la meilleure qualité d’image sur chaque service de streaming

Commençons par la télé

Commençons par le plus basique. Chaque téléviseur ou écran que nous utilisons pour regarder des films et des séries a une certaine résolution. Ceci est donné par l’usine et ce qu’il nous indique est le nombre total de pixels dont dispose le panneau. Quand on parle d’un écran Full HD, on parle de la norme 1 920 par 1 080 pixels. Et quand on parle de 4K, on ​​parle vraiment d’un écran qui compte environ 4 millions de pixels, car la 4K n’est pas vraiment un standard en tant que tel, assez curieusement.

Si votre téléviseur est en Full HD (appelé aussi 1080p), ce n’est pas que vous voyez mal votre streaming, bien au contraire. Vous payez pour une résolution que vous ne pouvez pas utiliser. Pour la même raison, si vous ne partagez pas votre compte, que vous n’avez plus d’appareils et que vous payez un supplément pour atteindre cette résolution, vous gaspillez une partie de votre budget.

D’un autre côté, on parle aussi généralement de HDR. Cela ne fait pas référence aux pixels, mais plutôt à la gamme dynamique de tons que le panneau peut offrir. Ce paramètre est standardisé, et seuls quelques services de streaming proposent des contenus pour ce type d’écran.

Chaque service de streaming a son plan

Nous arrivons à l’un des points les plus importants. Il existe actuellement deux types de services d’abonnement :

régime unique

Ils proposent une adhésion unique et homogène pour tous les utilisateurs. C’est le cas de Disney+ et Apple TV+. Que vous ayez ou non un téléviseur 4K, le seul forfait que vous pouvez louer vous donne le droit d’accéder au contenu dans cette résolution.

plan de tranche

La plupart des plateformes ont opté pour ce type d’abonnement. Les plans de base offrent des résolutions plus restreintes à des prix moins chers. Comme on veut plus d’écrans simultanés ou une meilleure qualité d’image, il va falloir débourser un peu plus.

Dans cette section, chaque service est un monde. Même la même entreprise peut proposer des plans différents selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Netflix est le cas le plus controversé de tous. Leur abonnement le plus basique n’offre même pas de résolution HD. Le plan à double écran ne permet qu’une résolution Full HD, et seul le plan premium prend en charge le contenu 4K.

Le périphérique de lecture est important

Ce n’est pas la même chose de voir le contenu sur votre Smart TV que sur le téléphone mobile. Il existe de nombreux services de streaming qui limitent la qualité du contenu en fonction de l’appareil que nous utilisons :

Limitations par type d’appareil et système d’exploitation

Par exemple, si vous avez un téléphone portable avec une résolution QHD, certains services de streaming comme HBO Max (qui ont un forfait unique en France) ne vous donneront pas le maximum. La même chose se produira si vous avez un mobile avec une résolution 4K, bien qu’ils ne soient pas très courants. D’autres ont des limitations d’appareil. Amazon Prime Video offre une résolution 4K sur les téléphones Android, mais pas sur iPhone ou iPad. Si vous avez la possibilité, il est préférable de regarder le contenu Prime Video sur Android plutôt que sur iOS.

Limites du navigateur

Dans les rares occasions où un service de streaming offre une prise en charge 4K dans le navigateur, comme Netflix, cela ne s’applique souvent pas à tous les navigateurs. Pour continuer l’exemple, Netflix propose 4K pour Microsoft Edge, Safari et l’application Netflix sur Windows. La liste de compatibilité peut changer, mais cela nous donne une idée de la destination des prises de vue. Si vous regardez Netflix dans Chrome, Firefox ou Brave, vous ne profitez pas de la résolution 4K.

La connexion Internet peut jouer un rôle important

Dans de nombreux services vidéo que nous utilisons sur Internet, tels que YouTube, nous pouvons sélectionner la résolution à la main. Si à tout moment nous avons une mauvaise couverture, nous pouvons réduire la résolution pour empêcher la lecture de se couper. Cependant, ces dernières années, cette technologie a été améliorée et la réduction de la qualité est appliquée automatiquement. Avec les services de streaming, exactement la même chose se produit, mais en silence.

Si votre vitesse Internet est bonne et stable – vous avez votre téléviseur près du routeur ou directement connecté par câble Ethernet – vous remarquerez rarement une baisse soudaine de la qualité. Cependant, si l’environnement est saturé, que vous avez une mauvaise connexion ou que votre routeur fait partie de ceux qui ont des pannes, la vidéo que vous consommez en sera affectée.

Chaque service recommande certains paramètres en fonction de l’encodage qu’il donne à son contenu et de la résolution choisie. Pour la 4K, Netflix recommande une connexion d’au moins 15 mégabits par seconde. HBO Max nécessite une meilleure connexion, car au moins ils vous demanderont une connexion de 25 Mbps (bien qu’ils recommandent 50 mégabits par seconde pour éviter les problèmes).

Quel que soit le forfait Internet que vous avez souscrit à la maison, cela dépendra de la couverture si cette bande passante atteint ou non votre téléviseur ou votre appareil de lecture. Si votre routeur est trop éloigné ou s’il y a des murs épais entre le routeur et votre téléviseur, la qualité diminuera et personne ne vous en parlera.