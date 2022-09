Comment continuer les applications sur l’écran de couverture sur Samsung Galaxy Z Fold 4

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est non seulement livré avec une mise à niveau matérielle, mais également avec des mises à niveau logicielles. Le logiciel Galaxy Z Fold 4 est optimisé pour une utilisation sur tablette et sur téléphone. Vous pouvez garder l’application ouverte sur l’écran avant même après avoir replié l’appareil. Si vous souhaitez faire la même chose sur votre téléphone, voici comment continuer les applications sur l’écran de couverture du Galaxy Z Fold 4.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est bien connu pour ses nombreuses fonctionnalités multitâches, notamment l’écran partagé, la continuité des applications d’écran de couverture, etc. Nous avons déjà partagé un guide sur l’écran partagé pour le multitâche, il est temps pour un nouveau guide. Comme mentionné ci-dessus, nous allons partager le guide sur la continuité des applications sur l’écran avant.

Qu’est-ce que la continuité des applications sur un téléphone pliable ?

La continuité des applications sur les téléphones pliables comme le Galaxy Z fold 4 reprend les pages d’application de l’écran intérieur à l’écran avant après avoir plié l’appareil. Par exemple, si vous utilisez Google Chrome dans l’écran intérieur et lorsque vous pliez l’appareil, Google Chrome continuera là où vous l’avez laissé sur l’écran avant, également appelé écran de couverture.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 conserve toutes les fonctionnalités du Galaxy Z Fold 3 et inclut la fonction de continuité de l’application qui est l’une des principales fonctionnalités multitâches. Une fois que vous connaîtrez cette fonctionnalité, vous l’utiliserez tout le temps.

Le Galaxy Z Fold 4 dispose par défaut de la fonction d’application de reprise de l’écran de couverture à l’écran intérieur. Mais ce n’est pas le cas quand on parle de l’inverse. Vous devez donc l’activer pour activer cette fonctionnalité utile.

Comment continuer les applications sur l’écran avant sur Galaxy Z Fold 4

Il y a des moments où nous voulons plier l’appareil mais voulons toujours utiliser la même application plus loin sur l’écran de couverture. Et pour ce faire, il est nécessaire d’autoriser la fonction de continuité des applications. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et donc pour la faire fonctionner, vous devez d’abord l’activer. Si vous ne connaissez pas ses paramètres, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.

Sur votre téléphone, ouvrez Paramètres. Maintenant, naviguez vers et ouvrez Affichage Réglages.

Sur cette page, vous trouverez une option pour continuer les applications sur l’écran de couverture. Appuyez sur Continuer les applications sur l’écran de couverture option.

Cela ouvrira la liste des applications sur votre téléphone. Activez la fonctionnalité pour les applications que vous souhaitez.

Une fois que vous activer la bascule pour votre choix d’applications, vous pourrez continuer ces applications lorsque vous plierez votre appareil.

Toutes les applications du Galaxy Z Fold 4 ne prennent pas en charge la fonction de continuité des applications. Et vous pouvez vérifier quelles applications prennent en charge la continuité des applications en activant la fonctionnalité pour ces applications. C’est une fonctionnalité très utile qui peut être utile à la plupart des utilisateurs.

Dans la première génération de pliables, cette fonctionnalité n’était pas aussi rapide qu’aujourd’hui. Cela fonctionne très bien et le temps de réponse est également faible et il est donc fluide. Comme il s’agit d’une fonctionnalité très utile et que ceux qui ne la connaissent pas manquent beaucoup, mais maintenant vous la connaissez. Et vous pouvez partager cette fonctionnalité intéressante avec vos amis qui possèdent le Galaxy Z Fold 4 ou les modèles pliables Galaxy précédents.

Voilà donc tout sur la façon de reprendre les applications sur l’écran avant de la Samsung Galaxy Watch 5. J’espère que vous avez trouvé le guide utile. Si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

Vérifiez également :