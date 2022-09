PCI-SIG avertit que certains adaptateurs 12VHPWR peuvent devenir dangereusement chauds

Récapitulatif : le groupe d’intérêt spécial sur l’interconnexion des composants périphériques (PCI-SIG) est l’organisme de normalisation qui rédige les caractéristiques des principales interconnexions système, y compris PCIe. L’année dernière, il a ratifié une nouvelle norme visant à anticiper la future consommation d’énergie des GPU hautes performances : le tristement nommé connecteur 12VHPWR pour les périphériques PCIe 5.0.

Vous avez peut-être déjà vu 12VHPWR remplacer certains connecteurs Molex à 8 broches sur les alimentations les plus récentes. Il peut fournir 600 W sur 12 rails, soit quatre fois plus qu’un connecteur à 8 broches. C’est à peu près la même taille qu’un 8 broches pour démarrer.

PCI-SIG est satisfait de la norme 12VHPWR – ce n’est pas le problème. Le problème vient des adaptateurs 8 broches vers 12VHPWR bon marché que les fournisseurs commencent à associer à certaines alimentations. Wccftech rapporte que le groupe a envoyé le message suivant à ses membres la semaine dernière.

Veuillez noter que PCI-SIG a pris conscience que certaines implémentations des connecteurs et assemblages 12VHPWR ont démontré une variation thermique, ce qui pourrait entraîner des problèmes de sécurité dans certaines conditions. Bien que les caractéristiques PCI-SIG fournissent les informations nécessaires à l’interopérabilité, elles ne tentent pas d’englober tous les aspects d’une conception appropriée, s’appuyant sur de nombreuses méthodes et pratiques de conception standard les plus connues de l’industrie. Comme les groupes de travail PCI-SIG comprennent de nombreux experts compétents dans le domaine de la conception de connecteurs et de systèmes, ils examineront les informations disponibles sur ce problème de l’industrie et aideront à toute résolution dans la mesure appropriée.

Au fur et à mesure que de plus amples détails apparaissent, PCI-SIG peut fournir d’autres mises à jour. En attendant, nous recommandons aux membres de travailler en étroite collaboration avec leurs fournisseurs de connecteurs et de faire preuve de diligence raisonnable lors de l’utilisation de connexions à haute puissance, en particulier lorsque des problèmes de sécurité peuvent exister.