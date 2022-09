Assassin’s Creed Codename Jade nous emmène en Chine : voici le nouveau jeu mobile en monde ouvert

Assassin’s Creed: Codename Jade est le nouveau jeu vidéo de la saga pour appareils mobiles iOS et Android. Le jeu, qui a été montré dans une bande-annonce lors d’Ubisoft Forward, nous emmènera dans la Chine ancienne (an 215 avant JC) et transférera les mécanismes jouables des principaux titres sur des terminaux mobiles. La société française a souligné qu’elle travaillait à la mise en œuvre de commandes tactiles.

Le titre sera en monde ouvert et permettra, pour la première fois, au joueur de créer son propre personnage. Les bases d’Assassin’s Creed continueront : furtivité, combat et même parkour sur la Grande Muraille de Chine. La bande-annonce indique que le jeu vidéo « arrivera bientôt », mais il faudra attendre pour découvrir de nouveaux détails à son sujet.

Tout nouveau Assassin’s Creed confirmé chez Ubisoft Forward

Ubisoft Forward a été la scène utilisée pour présenter le futur de la saga des assassins. Le premier titre à arriver est Assassin’s Creed Mirage, un produit narratif et linéaire centré sur la figure de Basim, l’un des personnages de Valhalla. Ubisoft Bordeaux continue de travailler sur son développement qui culminera courant 2023. Son lancement ? L’année prochaine.

Plus loin, les débuts du suivant d’Ubisoft Québec et d’Ubisoft Montréal : le premier studio est plongé dans le développement de Codename Red, un RPG en monde ouvert se déroulant dans le Japon féodal ; le second a présenté Codename Hexe, un jeu vidéo réalisé par Clint Hocking qui sera « un type très différent d’Assassin’s Creed ». Pour l’instant ils n’ont pas partagé plus de détails, mais les fuites et le ton de la bande-annonce laissent à penser que l’embrasement des sorcières sera très présent dans cette dernière production.

Le support post-lancement d’Assassin’s Creed Valhalla n’est pas encore terminé. Le dernier chapitre, un nouvel arc d’histoire gratuit, mettra fin au voyage d’Eivor et à son épopée viking dans l’Angleterre du IXe siècle après JC.