Intel organise une cérémonie d’inauguration des travaux pour un nouveau complexe de semi-conducteurs basé dans l’Ohio

Pourquoi c’est important : le président des États-Unis, Joe Biden, et le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, étaient présents pour la cérémonie d’inauguration très attendue de vendredi à New Albany, dans l’Ohio. L’événement a marqué le coup d’envoi du projet d’installations de semi-conducteurs à la pointe de la technologie d’Intel à la suite de la création d’incitations utiles à la production de semi-conducteurs (CHIPS) et de la loi scientifique récemment promulguées. Le site de 1 000 acres dispose de suffisamment de biens immobiliers pour accueillir jusqu’à huit usines de fabrication.

Les responsables ont reporté l’inauguration initiale prévue pour juillet en raison de retards de financement liés au CHIPS et à la loi scientifique. L’événement marque une étape officielle dans la roadmap de fabrication d’Intel et constitue une étape importante vers la capacité de l’entreprise à rivaliser avec les fabricants de semi-conducteurs existants dans le monde entier. Adoptée en août, la loi CHIPS fournira 52,7 milliards de dollars d’incitations et d’allégements fiscaux aux entreprises américaines engagées dans la R&D, la fabrication et le développement de la main-d’œuvre dans le domaine des semi-conducteurs.

Les nouvelles installations à la pointe de la technologie stimuleront les avancées technologiques d’Intel, augmenteront la disponibilité globale des semi-conducteurs pour les marchés américains et réduiront la dépendance générale à l’égard de fabricants externes tels que TSMC et Samsung. Actuellement, les opérations de fabrication de semi-conducteurs en Asie produisent plus de 80 % des puces et autres composants liés aux semi-conducteurs dans le monde.

Selon les plans initiaux d’Intel, le nouveau campus de fabrication de 20 milliards de dollars emploiera plus de 3 000 travailleurs qualifiés gagnant un salaire moyen de 135 000 dollars par an. Gelsinger a déclaré que ces chiffres pourraient augmenter avec le temps. Le patron d’Intel a précédemment déclaré que l’adoption de la loi pourrait entraîner un investissement d’Intel supérieur à 100 milliards de dollars. Ces chiffres n’incluent pas les plus de 7 000 travailleurs qualifiés nécessaires pour construire les installations réelles.

Biden et Gelsinger n’étaient pas les seuls invités d’honneur présents à l’événement. Finn Ashby, un élève du primaire de 8 ans de la région, a été repéré par des représentants de l’entreprise fabriquant des robots et participant à d’autres activités pour enfants dans une tente parrainée par Intel à la foire locale de Hartford plus tôt cette année. Impressionnés par son enthousiasme, les représentants d’Intel ont contacté la famille de Finn et l’ont invité à participer à la cérémonie d’inauguration des travaux. Gelsinger a présenté le jeune participant, plaisantant en disant que le jeune passionné de technologie serait un jour le remplaçant du PDG.

Les nouvelles installations de fabrication produiront des semi-conducteurs et d’autres composants pour la technologie automobile, les ordinateurs et les appareils mobiles. Le vice-président senior d’Intel, Randhir Thakur, a déclaré au Columbus Dispatch que l’installation serait « la fabrique la plus avancée du pays et de la planète ». Thakur dirige actuellement la nouvelle ligne d’activité des services de fonderie d’Intel, qui recevra un support direct des nouvelles installations de fabrication basées dans l’Ohio.

Intel prévoit d’achever la construction initiale sur le site de l’Ohio et de commencer les opérations de fabrication de semi-conducteurs dans le courant de 2025. Les nouvelles installations attireront sans aucun doute d’autres emplois et entreprises directement liés aux industries de fabrication et de distribution de semi-conducteurs.