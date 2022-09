Elden Ring dispose d’une bande sonore avec une vidéo spéciale enregistrant sa composition

La bande-son est également responsable de l’identité que prennent les projets From Software, et Elden Ring ne serait pas moins. Sept mois après son lancement, Bandai Namco publie une courte vidéo où l’on peut voir l’enregistrement des compositions. Un délice pour les amoureux d’Hidetaka Miyazaki que vous pourrez incarner en tête de cette news.

L’éditeur a collaboré avec le Budapest Film Orchestra pour sonoriser tous les moments à travers les Terres du Milieu. L’orchestre a été fondé en 1988 et s’est imposé comme l’une des références en Europe de l’Est en collaboration avec les studios de l’industrie du divertissement. En plus d’Elden Ring, ils ont travaillé sur Outriders, la saga Call of Duty, la série Disney+ Loki et Netflix’s Barbarians.

Elden Ring, le chef-d’œuvre de From Software

Le succès d’Elden Ring n’est pas le fruit du hasard : c’est le résultat de plus d’une décennie de pari sur une philosophie créative. Aux commandes Hidetaka Miyazaki, une figure reconnue par les collègues et les joueurs, qui a influencé l’industrie avec l’aspect dit Souls Like.

Après Miyazaki, il y a des noms reconnus pour leur carrière en studio. La composition musicale d’Elden Ring est le fruit du travail conjoint de cinq artistes : Yuka Kitamura, Tsukasa Saitoh, Shoi Miyazawa, Yoshimi Kudo et Tai Tomisawa. Pour les deux premiers, il y a beaucoup d’introductions. Kitamura et Saitoh ont déjà fait partie d’œuvres telles que Dark Souls, Sekiro : Shadows Die Twice et Bloodborne. Voulez-vous entendre le résultat? Que vous ayez Spotify, YouTube Music, Amazon Music ou Apple Music, dans ce lien, vous pouvez accéder à votre plateforme d’abonnement où la bande originale d’Elden Ring est en intégralité.

Rappelons qu’Elden Ring est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Et si vous y jouez déjà, vous pouvez consulter ici notre guide complet.

Source : Bandai Namco