Hogwarts Legacy, House et Wand peuvent déjà être choisis avant la sortie du jeu

Gryffondor, Serpentard, Serdaigle ou Blaireau Rouge ? En effet, TassoFrasso. Si vous êtes impatient de jouer à Hogwarts Legacy, vous pouvez déjà procéder aux premiers réglages.

La date de sortie de Hogwarts Legacy est encore loin. Le jeu vidéo dédié à la saga Harry Potter est l’un des produits les plus attendus par tous les fans et pourtant, pour l’avoir entre les mains, vous devrez attendre le 10 février 2023. Le 1er septembre dernier, Warner Bros, qui s’occupe de la production du titre, a publié une nouvelle bande-annonce dans laquelle les salles communes de toutes les maisons de l’école de sorcellerie et de sorcellerie étaient présentées. Les joueurs de Hogwarts Legacy vivront une aventure à l’intérieur du château comme s’ils étaient des étudiants, y compris la cérémonie de tri.

Comme nous l’avons vu, tout le début du jeu est basé sur la création de personnages. Même la Maison, théoriquement, ne sera pas attribuée par une méthode aléatoire mais pourra être choisie directement par le joueur. Cependant, si vous souhaitez déjà avancer, sachez que désormais il est possible de paramétrer à la fois la Maison et la baguette de votre personnage. Les responsables de Wizarding World, le site officiel dédié aux fans de la saga, ont annoncé qu’il serait possible de lier les données du compte Warner Bros Games avec celles du Fan Club Harry Potter.

Comment obtenir une maison et une baguette dans Wizarding World

Pour que vos préférences soient déjà enregistrées, vous devez suivre toutes les procédures indiquées par Wizarding World. La première étape, une fois le compte créé, consiste à suivre la cérémonie de tri. Pour vous voir attribuer un logement, vous devrez répondre à une série de questions. Certains ont le choix entre deux réponses, comme le lever ou le coucher du soleil, d’autres sont plus complexes. Dans l’un, on vous demande également de choisir le type d’animal que vous amèneriez à Poudlard. Une fois que tout est fait, votre maison vous sera assignée. Pour la baguette, les opérations sont plus simples : il vous suffira de répondre à quelques questions sur votre apparence physique.