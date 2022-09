Pourquoi certains SSD PCIe 5.0 sont limités à 10 Go/s tandis que d’autres peuvent atteindre 12,4 Go/s

En bref : une poignée de fabricants de SSD, dont Corsair, Goodram et Gigabyte, ont annoncé ces derniers mois des SSD PCIe 5.0 x4, tous basés sur le contrôleur E26 de Phison. Corsair et Goodram ont déclaré que leurs disques peuvent atteindre des vitesses séquentielles allant jusqu’à 10 000 Mo/s, mais Aorus de Gigabyte est capable de repousser la limite à 12 454 Mo/s. Ce qui donne?

Comme l’explique Tom’s Hardware, tout se résume à la sélection 3D NAND. Pour saturer un disque PCIe 5.0 x4 (15,754 Go/s dans les deux sens), vous avez besoin d’une NAND 3D avec une interface de 2400 MTps. Micron a été le premier à annoncer ce type de mémoire en juillet. SK Hynix et YMTC ont suivi début août. Le problème est que les rendements de ces puces sont très faibles, ce qui en fait un oiseau rare en ce moment. La bonne nouvelle est que la plupart des puces qui échouent à 2400 MTps fonctionnent très bien à 1600 MTps, elles peuvent donc être utilisées pour créer des disques plus lents.

Des sources proches du dossier ont déclaré à Tom’s Hardware que la production en série de puces Micron qui fonctionnent parfaitement à des taux de transfert de données de 2400 MTps n’est pas attendue avant le début de 2023. Pire encore, Micron serait en avance sur ses rivaux en termes de production et de maturité. il est donc peu probable qu’un autre joueur les dépasse en termes de préparation des puces.

Gigabyte a annoncé son SSD Aorus Gen5 10000 rapide à la mi-août, mais n’a pas précisé quand il serait disponible ni combien cela coûterait. Avec un peu de chance, ils pourront obtenir suffisamment de puces pour un lancement correct et en fixer le prix dans des limites raisonnables.

En théorie, les disques plus lents de Corsair et Goodram devraient être plus largement disponibles et ne pas toucher votre portefeuille aussi durement. Galax testerait également ses SSD HOF Extreme 50 avec les puces 232 couches 2400 MTps de Micron. En supposant qu’ils n’aient pas obtenu un accès prioritaire à un premier lot pour la fabrication, ceux-ci ne seront probablement pas disponibles dans le commerce avant le printemps prochain au plus tôt.