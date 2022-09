HBO Max ne fonctionne pas ? Connaître les problèmes les plus courants et leurs solutions

smartphones et tablettes

iPhone exécutant iOS 12.2

iPad exécutant iPadOS 12.2

Androïd : version 5 ou ultérieure.

des ordinateurs

PC avec Windows 7 ou version ultérieure.

Mac avec macOS X 10.10 (Yosemite) ou version ultérieure.

Smart TV

Android TV : version 5.0 ou ultérieure.

Apple TV 4K ou Apple TV HD avec la dernière version de tvOS.

Fire TV : ni Amazon ni HBO Max ne précisent de version minimale sur leur page de support officielle, et précisent seulement que « cela varie selon l’appareil ».

Téléviseur Samsung de 2016 ou plus récent.

LG Smart TV avec webOS 3.5 ou version ultérieure.

Avez-vous mis à jour l’application ?

Si du jour au lendemain vous vérifiez que la chose ne fonctionne pas bien et que vous n’avez touché à rien d’essentiel au système, l’erreur se trouve également dans la version que vous essayez d’exécuter, qui n’est pas la dernière publiée par HBO Max et, par conséquent, il n’y a aucun moyen d’accéder ou de lire le contenu de leurs serveurs. La première chose à faire est donc d’aller sur l’App Store de l’appareil sur lequel vous essayez d’afficher le contenu et de vérifier que la dernière application est installée. et Eh bien, nous passons au point suivant.

Vous avez internet ?

La deuxième option à laquelle nous devons nous occuper si HBO Max ne fonctionne pas pour nous et que nous le mettons à jour avec la dernière version est de confirmer que l’appareil à partir duquel nous nous connectons dispose d’Internet à une vitesse compatible avec le service. En d’autres termes, non seulement nous avons une connexion, mais elle est prête à recevoir la quantité de données dont une transmission en temps réel a besoin. Pour ce faire, quittez l’application HBO Max et vérifiez que tout autre que vous avez se charge sans problème (par exemple, le navigateur et un site Web que vous connaissez n’échouent jamais). Si le résultat est que rien ne fonctionne, vous avez déjà trouvé le problème.

Si vous souhaitez également faire un test de rapiditévous pourrez connaître la qualité à laquelle vous allez regarder les séries et les films.

HBO Max est-il en panne?

Si les deux points précédents ne sont pas le problème, alors il faut aller voir si HBO Max est responsable des erreurs dans le service et, oui, contrairement à Netflix, il n’y a pas de page où ils nous disent si les serveurs sont en panne ou non . Nous vous recommandons donc de regarder pages qui surveillent cette activité et peuvent détecter un incident afin que nous découvrions que la faute incombe au fournisseur de services.

Déconnectez-vous et redémarrez l’appareil

Une fois que tout ce qui précède ne semble pas être la Source du problème, nous chercherons une solution que HBO Max lui-même propose sur sa page d’assistance, comme la déconnexion de notre compte et le redémarrage de l’appareil. Cette opération pourrait nous permettre de régénérer nos données de profil, qui pourraient avoir été corrompues et empêcher le fonctionnement normal, dans ce cas, de HBO Max.

Donc, pour vous déconnecter de votre compte dans l’application HBO Max, vous devez procéder comme suit :

Accédez aux Paramètres sur votre mobile, tablette, ordinateur, navigateur Web, Smart TV, STB ou console de jeux vidéo.

Cliquez sur Fermer la session pour dissocier votre compte.

Maintenant, éteignez l’appareil.

Attendez 10 secondes avant de le rallumer.

Ouvrez l’application HBO Max.

Connectez-vous et vérifiez si toutes les erreurs ont disparu.

Vider le cache de l’application

Dans le cas d’Android, nous avons une autre alternative telle que la suppression des données temporaires générées par l’application à chaque utilisation que nous faisons, de telle sorte qu’au fil du temps, elles peuvent être corrompues. Cela provoque un bug qui vous empêche de voir quoi que ce soit. Alors, prenez votre appareil Google OS (mobile ou tablette) et procédez comme suit. Bien sûr, rappelez-vous que votre installation d’OS a quelque peu changé les menus du téléphone par rapport à ce que nous indiquons juste en dessous :

Accédez aux paramètres de votre appareil.

Cherchez maintenant l’option Applications.

Recherchez HBO Max dans la liste de tous ceux qui apparaissent (par ordre alphabétique).

Une fois à l’intérieur, allez dans la section Stockage.

En bas, vous verrez la possibilité de supprimer les données du cache. Cliquez sur Vider le cache.

Revenez à HBO Max et vérifiez que les problèmes ont disparu.

Réinstaller l’application

Jusqu’à présent, nous avons essayé de résoudre les problèmes sans toucher à l’application elle-même, car nous supposons qu’elle n’a aucun problème de fonctionnement mais, comme cela s’est produit avec les données temporaires dans le cache, que se passe-t-il si l’installation n’est pas comme elle devrait être ? La prochaine chose est donc de le supprimer en suivant les instructions sur la façon de le faire dans chacun des systèmes d’exploitation où nous pouvons l’utiliser, c’est-à-dire les téléphones mobiles, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs intelligents, les consoles de jeux vidéo ou les clés HDMI et STB.

Problèmes avec HBO Max sur Samsung Smart TV

Samsung a officiellement reconnu un moyen de résoudre les problèmes au cas où HBO Max ne s’installerait pas correctement sur le téléviseur (modèles entre 2016 et 2021) et ne le ferait même pas. Donc, si tel est votre cas, rappelez-vous les étapes que vous devez suivre. Voir:

Effectuez une réinitialisation Smart Hub en accédant au menu Smart TV.

Sélectionnez maintenant l’option Paramètres.

Cliquez ensuite sur Smart Hub.

Sélectionnez Réinitialiser Smart Hub.

Essayez maintenant d’installer à nouveau l’application HBO Max.

Si l’erreur persiste, nous devrons alors effectuer un autre processus qui consiste à effectuer un auto-diagnostic de la Smart TV. Pour le faire vous devez :

Accédez au menu du téléviseur.

Allez maintenant dans l’option Support technique.

Vous y verrez la fonction d’autodiagnostic. Nous y entrons.

Cliquez sur Redémarrer.

La Smart TV vous demandera un code PIN. Entrez 0000 (quatre zéros).

Sélectionnez et pour que le processus commence.

Une fois terminé, vérifiez le résultat qu’il vous donne et réessayez si vous pouvez installer l’application HBO Max.

Le problème persiste?

Si tout ce qui précède n’a pas fonctionné pour vous, il est temps d’examiner attentivement ce qui se passe avec la télévision. De Samsung, nous recommandons deux méthodes. Nous vous expliquons ici comment les réaliser.

Réinitialisation logicielle du téléviseur

Il ne s’agit pas de remettre le téléviseur aux réglages d’usine, mais bien d’une réinitialisation qui va au-delà du mode veille avec lequel fonctionnent la plupart des modèles Samsung. Pour ce faire, vous devez :

Appuyez sur le bouton d’alimentation de la télécommande jusqu’à ce qu’elle s’éteigne et se rallume (5 secondes devraient suffire).

Débranchez maintenant la Smart TV de la prise et attendez 30 secondes avant de la rebrancher.

Vérifier les mises à jour du système d’exploitation

Si ce qui précède ne fonctionne pas, il est temps d’aller plus loin et de vérifier que la dernière mise à jour du système d’exploitation du téléviseur est installée. Pour ce faire, vous devez suivre les instructions ci-dessous :

Accédez aux paramètres du téléviseur.

Accédez à la section Assistance.

Recherchez maintenant la mise à jour du logiciel.

Cliquez sur Mettre à jour pour lancer la recherche de la dernière version du système d’exploitation publiée par Samsung.

Que faire si tout ce qui précède échoue?

Dans le cas où rien de ce que nous avons indiqué ne fonctionne pour vous, la prochaine chose à faire serait d’essayer de contacter le service technique HBO Max, qui vous offre les possibilités suivantes :