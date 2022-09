7 curiosités frappantes des nouvelles versions d’Apple

Curiosités de la keynote Apple

Comme vous le savez, les principales nouveautés ont porté sur quatre produits : les nouveaux téléphones, avec les iPhone 14 et 14 Pro Max en tête des changements fondamentaux, mais aussi les nouveaux AriPods Pro, l’Apple Watch 8 avec ses petits ajouts et, oui, , la présence d’une Apple Watch Ultra inattendue axée sur ceux qui montent, descendent et remontent des montagnes, des volcans, des sentiers, des routes et tout autre scénario similaire qui se présente à eux.

De tous, nous avons retenu ce que nous avons trouvé de plus intéressant et de plus curieux. Au cas où vous n’auriez pas entendu.

La Watch Ultra est un hurleur

Effectivement. La nouvelle montre durcie d’Apple, conçue pour les sports extrêmes, est un véritable crieur car ceux de Cupertino ont ajouté un haut-parleur qui lui permet d’émettre des sons en cas d’urgence qui peuvent être entendus à 180 mètres à la ronde. Ainsi, si nous subissons un petit accident qui nous handicape, ou qui nous empêche de nous déplacer, nous aurons un outil à portée de main pour nous le faire remarquer.

L’iPhone 14 et ses appels d’urgence payants

Dans le cas de l’iPhone 14, nous avons été frappés par la fonction des nouveaux appareils capables de passer des appels aux services d’urgence et qui, lorsqu’il est nécessaire de les effectuer via satellite, ils sont payants. Quelque chose qui pourrait amener l’utilisateur à réfléchir à deux fois avant de demander de l’aide, de peur que la facture ne devienne plus chère que nécessaire. Ou était la santé avant?

Les iPhones disent adieu aux cartes SIM

Il était évident que quelque chose comme ça arriverait tôt ou tard. Depuis qu’Apple a intégré les eSIM dans son iPhone XS en 2018, il fallait s’attendre à ce qu’ils empruntent cette voie tôt ou tard. Et c’est arrivé : aux États-Unis, les lignes ne peuvent être enregistrées qu’avec ces cartes électroniques qui nous empêchent d’utiliser du matériel physique et qui ont l’avantage (parmi beaucoup d’autres) qu’en cas de vol, les voleurs ne peuvent pas l’enlever pour supprimer la couverture mobile .

L’Apple Watch 8 saura si vous avez chaud (ou pas)

Bien que tout le monde réclamait qu’ils ajoutent un tensiomètre, Apple a finalement choisi d’ajouter ce que nous avons toujours appelé un thermomètre, qui nous indique si nous avons de la fièvre ou non. De plus, comme il est capable de mesurer toutes les quelques minutes et de nous surveiller à toute heure, il peut reconnaître les petites périodes de fièvre que nous pouvons subir, ce qui pourrait prévenir de futures affections plus graves. Tout un exploit que vous aimerez sûrement toujours porter à votre poignet.

Les nouveaux AirPods Pro ont un AirTag, pour quoi faire ?

Pourquoi acheter un étui AirPods avec de la place pour mettre un AirTag alors que nous pouvons tout avoir dans l’étui de chargement du nouveau AirPods Pro de deuxième génération ? C’est ce qu’Apple a dû penser, alors il l’a fait : maintenant, il sera plus facile de les localiser et de les faire biper pour les écouter sans problème.

L’encoche maintenant tout le monde aime

L’encoche de l’iPhone fait l’objet de mèmes depuis son apparition sur l’iPhone X en 2017, mais maintenant Apple fait le saut vers une île dynamique qui veut cacher ses embarras en se basant sur des animations intégrées au matériel. Le résultat est qu’il semble que le bloc où se trouvent la caméra et les éléments Face ID n’existe pas et que tout est le produit de la nécessité pour iOS de nous notifier ou de nous faire part d’informations importantes. Belle astuce Apple !

La Watch Ultra comme l’iPhone d’origine

et, il est temps qu’un appareil aussi petit que l’Apple Watch Ultra corresponde à la résolution d’écran de l’iPhone d’origine, celui qui est sorti en store en 2007. Certains tweeters ont pris sur eux de s’en souvenir, comme vous pouvez le voir. juste ici-bas.

L’écran de l’Apple Watch Ultra par rapport à l’iPhone d’origine : 09 septembre 2022 • 17:10

Il faut se rappeler que la résolution d’origine de l’iPhone était de 320 × 480 pixels et que la dernière des montres intelligentes présentées par Apple affiche 410 × 502. Alors… défi surmonté Tim!