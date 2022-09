Comment verrouiller les albums cachés sur iPhone [iOS 16]

L’application Photos sur iOS 16 propose de nombreuses fonctionnalités utiles, notamment la possibilité de modifier rapidement plusieurs photos, une nouvelle bibliothèque de photos iCloud partagée, de fusionner et de supprimer des photos et une option pour verrouiller l’album de photos masqué et les albums récemment supprimés. Sur iOS 16, vous pouvez facilement verrouiller les photos les plus privées sur votre iPhone.

Apple prend trop de temps pour apporter cet outil utilitaire indispensable à l’iPhone, mais mieux vaut tard que jamais. La nouvelle fonctionnalité de l’application Photos sur iOS 16 vous permet de verrouiller les albums cachés à l’aide de Face ID, Touch ID ou Passcode.

Jusqu’à présent, vous pouvez masquer n’importe quelle photo de la bibliothèque de photos principale, accessible facilement à partir des albums cachés sous les utilitaires. Avec l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité, il n’est pas nécessaire d’installer une application tierce de stockage de photos sur votre iPhone, vous pouvez facilement l’activer dans les paramètres Photos.

Bien que la nouvelle fonctionnalité soit activée par défaut, vous verrez une petite icône de verrouillage à côté du bouton fléché sur l’onglet des albums cachés dans la section utilitaire, sinon, vous pouvez suivre ce guide pour activer le nouveau verrou sur les albums cachés et récemment albums supprimés sur votre iPhone.

Plongeons directement dans les étapes.

Comment verrouiller les albums cachés et les albums récemment supprimés sur iOS 16

Que vous souhaitiez verrouiller les albums cachés, les albums récemment supprimés ou fusionner des photos en double, assurez-vous que votre iPhone fonctionne sur le dernier logiciel iOS 16. Si votre iPhone fonctionne déjà sur le dernier iOS 16, suivez ces étapes pour verrouiller les photos privées ou sensibles sur votre iPhone.

Ouvrez le Réglages sur votre iPhone exécutant iOS 16. Faites défiler vers le bas, jusqu’à ce que vous voyiez les paramètres de l’application Photos, puis appuyez sur Photos. À présent activer la bascule pour Utiliser Face ID ou Utiliser Touch ID (les iPhones avec Touch ID ont l’option Utiliser Touch ID). S’assurer que l’option Afficher les albums masqués est activée. Une fois activé, ouvrez l’application Photos. Sélectionnez l’onglet Albums de la barre inférieure. Sur l’écran de l’album, balayez vers le bas vers le bas. Sous la section Utilitaires, vous verrez les albums masqués et récemment supprimés avec une icône de verrouillage à côté du bouton fléché. Appuyez dessusil va maintenant s’authentifier à l’aide de Face ID ou Touch ID. C’est ça.

Avec la nouvelle fonctionnalité activée, si quelqu’un près de chez vous trouve votre iPhone déverrouillé, il ne pourra pas accéder aux albums récemment supprimés ou cachés.

Si vous souhaitez donner accès aux albums masqués à un membre de la famille, vous pouvez ajouter un autre visage à Face ID. Pour ajouter un autre Face ID, rendez-vous dans Paramètres, puis Face ID & Passcode, entrez le code d’accès, puis sélectionnez « Configurer une option d’apparence alternative », ajoutez maintenant un nouveau visage pour l’authentification Face ID, que vous pourrez utiliser ultérieurement pour déverrouiller votre iPhone et accédez également aux photos cachées.

C’est donc le moyen le plus simple de verrouiller des photos cachées sur votre iPhone.

Si vous avez encore une question sur la façon de verrouiller les photos cachées sur un iPhone exécutant iOS 16, laissez un commentaire dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

