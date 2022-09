Merriam-Webster ajoute le métaverse, sus et des centaines d’autres mots et expressions modernes à son dictionnaire

Vue d’ensemble : La langue moderne est en croissance et en évolution constantes, en grande partie grâce à Internet et à sa capacité à donner à chacun une plate-forme pour faire entendre sa voix. Il n’est donc pas surprenant que bon nombre des nouveaux mots et expressions que Merriam-Webster a récemment ajoutés à son dictionnaire aient des liens directs avec la technologie et le monde virtuel.

Merriam-Webster a ajouté 370 nouveaux mots à son dictionnaire en septembre, y compris la sonnette vidéo, le dumbphone (le contraire d’un smartphone) et le greenwash – pour faire apparaître quelque chose comme plus respectueux de l’environnement ou moins dommageable pour l’environnement qu’il ne l’est réellement. D’une manière ou d’une autre, la chaîne d’approvisionnement n’était pas déjà dans le dictionnaire, elle a donc également été ajoutée.

Metaverse a également fait la coupe, tout comme yeet – utilisé pour exprimer la surprise, l’approbation ou l’enthousiasme excité, sponcon – contenu publié par un influenceur sur les réseaux sociaux pour lequel l’utilisateur a été payé pour en parler, et signal de vertu, défini comme l’acte ou pratique consistant à afficher ostensiblement sa conscience et son attention aux questions politiques, aux questions de justice sociale et raciale, etc., en particulier au lieu d’agir efficacement.

Il y a aussi l’espace de viande, qui décrit apparemment le monde physique et l’environnement, en particulier par opposition au monde virtuel du cyberespace.

L’argot Internet tel que grincer des dents et sus (abréviation de suspect ou suspect) a également été ajouté, tout comme les abréviations de FWIW et ICYMI – pour ce que ça vaut, et au cas où vous l’auriez manqué, respectivement. Des mots utilisés depuis des années par les internautes tels que pwn et laggy sont enfin reconnus par Merriam-Webster.

La pandémie a sans aucun doute inspiré l’ajout de dose de rappel, de faux négatif et de faux positif au lexique, et nous pouvons remercier l’évolution du paysage financier pour des ajouts tels que l’altcoin, l’agitation latérale et le sous-bancaire – ne pas utiliser ou avoir accès à une gamme complète de services bancaires options.

Peter Sokolowski, rédacteur en chef de Merriam-Webster, a déclaré que certains de ces mots amuseront ou inspireront tandis que d’autres pourraient provoquer un débat. Leur travail consiste simplement à capturer la langue telle qu’elle est utilisée.

« Les mots offrent une fenêtre sur notre langue et notre culture en constante évolution, et ne sont ajoutés au dictionnaire que lorsqu’il existe des preuves claires et durables d’utilisation. »