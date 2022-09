Ce sont les 4 scènes supprimées que vous n’avez pas vues dans Thor : Love And Thunder

Enfin, après avoir joué dur pour obtenir pendant plusieurs mois, le quatrième opus du dieu du tonnerre, Thor Love and Thunder est enfin arrivé sur la plateforme Disney Plus dans le cadre de la célébration du Disney Day. Et c’est que, bien qu’il ait eu des opinions très différentes de la part des fans et des critiques spécialisés, ce qui est clair, c’est que cela nous rend très heureux de revoir notre bien-aimé dieu asgardien joué par Chris Hemsworth, ainsi que son attachant groupe d’amis. parmi lesquels on retrouve le humoristique Korg, la mortelle Valkyrie et son vieil amour Jane Foster revitalisé et transformé en Mighty Thor.

Les quatre scènes supprimées

Comme d’habitude lorsqu’une nouvelle cassette UCM arrive sur la plateforme de streaming, avant son arrivée, Marvel Studios diffuse sur internet une série de scènes supprimées du film, en guise de petite mise en bouche pour faire chauffer les moteurs. Quant à Thor Love and Thunder, un total de quatre scènes supprimées sont apparues, que nous allons ensuite vous dire de quoi il s’agit… au cas où vous ne les auriez pas encore vues.

Sans plus tarder, commençons.

A la recherche de Zeus

Dans cette première scène on retrouve Thor, Valkyrie et Korg arrivant à Omnipotence City, une sorte d’enclave où tous les dieux vivent et s’amusent comme si c’était à Las Vegas. En entrant dans cet endroit, ils rencontrent Dionysos, le plus jeune fils de Zeus, à qui on demande où se trouve son père. Le dieu de la fertilité et du vin, après quelques plaisanteries, finit par révéler que son père se trouve dans le grand temple d’or.

se battre pour toi

C’est peut-être notre scène supprimée préférée. On y voit une conversation entre Thor et Zeus avant la bataille finale contre Gorr, dans laquelle le Dieu des dieux enseigne à notre protagoniste comment utiliser la foudre, tout en lui conseillant d’ouvrir son cœur. Dans le même temps, Jane, qui est alitée dans un hôpital en raison d’un cancer, manie à nouveau Mjolnir et rencontre à nouveau Thor pour aller ensemble pour le boucher des dieux. Bien que cette scène soit plutôt bonne, on comprend parfaitement les raisons qui ont conduit à la retirer du métrage final, puisqu’elle engendre quelques incohérences avec ce que l’on a fini par voir au cinéma.

perdre du temps

Dans cette scène purement comique on voit Star-Lord et Mantis aller demander de l’aide à Thor pour gagner la bataille que l’on voit au début du film. Au début, notre protagoniste refuse, jusqu’à ce qu’il entende Quill dire cela, alors ils devront faire une statue de lui au lieu de Thor. À ce moment, l’Asgardien décide de rejoindre la bataille, essayant d’utiliser Stormbreaker comme balai pour descendre de la pente où il est comme une sorcière à Halloween, pour échouer et finir par marcher.

Des vacances en toute sécurité

En esta escena eliminada del inicio de la cinta vemos a Thor ya Star-Lord hablando acerca de cómo el primero les dijo a los guardianes de la galaxia que iban a ser unas vacaciones relajadas dentro de un planeta precioso… para luego acabar metidos en una zona de guerre.

Bien qu’il s’agisse d’une scène comique, nous avons pensé que cette minute supplémentaire aurait pu être intégrée au produit final, car l’une des nombreuses critiques du film par les fans était le manque d’interaction entre Thor et les Gardiens de la Galaxie.

Et toi? Que pensez-vous de ces scènes supprimées de Thor Love and Thunder ?