Les prochaines caractéristiques du processeur Intel Core Raptor Lake de 13e génération confirmées via des slides divulguées

Très attendu: les prochains processeurs Raptor Lake d’Intel font face à une concurrence féroce avec la série Ryzen 7000 d’AMD. Les résultats de Cinebench précédemment divulgués indiquent que le produit phare i9-13900K pourrait fonctionner de la même manière que le Ryzen 9 7950X. Cependant, les offres d’AMD pourraient se démarquer en termes d’efficacité énergétique en raison du passage à un nœud de processus TSMC 5 nm plus avancé.

Même si nous sommes encore à quelques semaines de l’annonce des processeurs Core de 13e génération d’Intel, Igor’s LAB a publié des slides divulguées confirmant les caractéristiques complètes de la gamme de ordinateurs de bureau Raptor Lake. La société publiera initialement six SKU déverrouillés, les processeurs non-K moins chers arriveront probablement l’année prochaine autour du CES.

Ces processeurs Raptor Lake présentent plusieurs améliorations par rapport à leurs homologues Alder Lake, notamment des fréquences plus élevées, deux fois plus de cœurs électroniques et plus de cache L2 et L3. Ils auront également des contrôleurs de mémoire plus avancés, avec un support officiel pour la mémoire DDR5-5600 (par rapport à la DDR5-4800 d’AL) et la mémoire DDR4-3200.

Selon le graphique, le processeur phare d’Intel, le Core i9-13900K(F), sera un processeur à 24 cœurs (8P + 16E) qui peut augmenter jusqu’à 5,8 Ghz s’il dispose d’une marge thermique suffisante. La société évalue la puissance de base (PL1) à un niveau conservateur de 125 W, tandis que la puissance Turbo maximale (PL2) s’élève à 253 W (par rapport aux 241 W du 12900K).

Opter pour un i7-13700K(F) vous donnera moins de cœurs (8P + 8E), un cache réduit et une fréquence maximale inférieure de 5,4 GHz pour les cœurs P. La consommation électrique nominale est identique à celle du i9, probablement en raison du binning. Enfin, le i5-13600K(F) propose 14 cœurs (6P + 8E), encore moins de cache, et une fréquence P-core max de 5,1 GHz. Sa puissance turbo maximale est également abaissée à 181W.

Comme leurs prédécesseurs, les processeurs Raptor Lake offriront 16 voies PCIe 5.0 et 4 voies PCIe 4.0 et resteront compatibles avec les cartes mères de la série 600. Cependant, les cartes mères Z790 haut de gamme peuvent être équipées d’une bascule « Mode de performances extrêmes » dans le BIOS, permettant aux nouveaux processeurs de tirer jusqu’à 350 W et d’améliorer encore les performances si vous disposez d’une solution de refroidissement adéquate. Le chipset Z790 comprend également plus de voies PCIe 4.0 et jusqu’à un port USB 20 Gbps supplémentaire par rapport au Z690.

Intel annoncera probablement Raptor Lake lors de son événement Innovation le 27 septembre, le même jour qu’AMD prévoit de lancer ses processeurs Zen 4. À ce stade, les seuls détails qui nous manquent sont les prix et la disponibilité, bien que des fuites précédentes aient suggéré que les processeurs de Team Blue pourraient commencer à être expédiés le 20 octobre.