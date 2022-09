AMD annonce un nouveau schéma de nommage pour 2023 et au-delà des processeurs mobiles

En bref : Team Red a annoncé une nouvelle convention de dénomination pour ses processeurs mobiles en 2023 et au-delà. Le nouveau système de nommage AMD est destiné à clarifier les capacités du processeur et devrait être plus facile à décoder pour les passionnés et les utilisateurs moyens. Il sera désormais possible de connaître l’architecture Zen d’un processeur mobile AMD rien qu’en regardant le nom.

Robert Hallock, directeur du marketing technique d’AMD, a expliqué que le nouveau schéma de nommage de la société est technique mais simple. Un passionné devrait être capable de décoder le nombre, tandis que l’utilisateur moyen peut voir qu' »un nombre plus élevé implique simplement des performances CPU plus élevées ».

C’est plus descriptif que la précédente convention de dénomination d’AMD, car chaque chiffre indique quelque chose. Le premier chiffre représente l’année de lancement du processeur, la série Ryzen 7000 d’AMD étant attribuée à 2023. Par conséquent, la série 8000 arrivera en 2024, et ainsi de suite. Le deuxième chiffre indique le segment de marché et révèle s’il s’agit d’un Ryzen 3, 5, 7 ou 9 (ou Athlon Silver/Gold). Nous voyons certains doubler ici car un AMD Ryzen 73xx et 74xx sont tous les deux des Ryzen 3, mais naturellement, le Ryzen 74xx serait un modèle plus puissant.

Le troisième chiffre révèle utilement l’architecture Zen du CPU. Par exemple, un AMD Ryzen 7x2x est un Zen 2, alors qu’un AMD Ryzen 7x4x implémente Zen 4. Ainsi, même si nous avons deux processeurs de la série 7000, ils sont basés sur des architectures Zen différentes et peuvent différer considérablement en termes de performances. Les utilisateurs moyens pourraient penser que les deux processeurs de la série 7000 sont basés sur la nouvelle architecture Zen 4 s’ils négligent ce troisième chiffre, alors soyez vigilant.

Les changements interviennent avant le lancement de « Mendocino » d’AMD, qui devrait arriver au quatrième trimestre. Les puces Mendocino de la série 7020 sont une architecture Zen 2 plus ancienne destinée à l’informatique de tous les jours. Les puces très attendues Zen 4 « Dragon Range » seront lancées en 2023. La gamme mobile de Team Red pour 2023 comprend cinq SoC différents avec de nouveaux designs et des systèmes 2022 actualisés.

Le nouveau schéma de dénomination s’applique de la série Mendocino bas de gamme à la gamme Dragon haut de gamme. Nous pouvons voir le troisième chiffre indiquant l’architecture Zen, avec Phoenix et Dragon Range utilisant la convention de dénomination 7x4x, car les deux puces sont basées sur Zen 4.

Début 2022, AMD affichait une croissance impressionnante de 49 % des expéditions d’ordinateurs portables équipés de processeurs Ryzen. Il sera intéressant de voir s’ils peuvent continuer à augmenter leur part de marché dans l’espace des ordinateurs portables.