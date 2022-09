GameStop "mis sur écoute" clients sans consentement, réclame un procès

Avis de l’éditeur : si ce n’était pas assez stupide pour que GameStop plonge tête première dans le marché du NFT et de la cryptomonnaie juste avant l’éclatement de la bulle, attendez une seconde – la société veut que vous teniez sa bière. Il est maintenant poursuivi pour avoir enregistré des conversations avec le service client sans consentement et vendu des transcriptions à une société de marketing.

GameStop est poursuivi pour violation de la vie privée en Californie. Selon un procès intenté mardi auprès du tribunal de district central américain de Californie, la société a « mis sur écoute » les chats du service client en ligne et vendu les transcriptions à une société de marketing tierce. Cette pratique n’est pas rare, mais la plupart des entreprises indiquent clairement qu’elles enregistrent des appels ou des discussions, ce que GameStop n’a pas réussi à faire.

Le dossier, obtenu par Bloomberg, répertorie Miguel A. Licea comme demandeur. Selon les avocats de M. Licea, la fonction de chat du service client de GameStop n’informe ni n’obtient le consentement pour utiliser les conversations des clients à des fins de marketing ou pour toute autre raison.

« [Customer Support] écoute secrètement les communications de tous les visiteurs qui utilisent [its] fonction de chat et partage les transcriptions secrètes de ces écoutes téléphoniques avec un tiers qui se vante de sa capacité à récolter des données personnelles à partir des transcriptions à des fins de marketing et autres », indique la poursuite, ajoutant : « Le défendeur n’informe pas les visiteurs et n’obtient pas leur autorisation préalable et expresse. consentir à ces intrusions. »

La plupart des gens aux États-Unis sont habitués à ce que les entreprises enregistrent régulièrement des conversations « à des fins d’assurance qualité et de formation ». Certains proposent même aux clients de se retirer de l’enregistrement. Les règles et réglementations peuvent varier d’un État à l’autre en ce qui concerne ce qui est autorisé à être enregistré et partagé et la part du consommateur dans le processus.

La Californie est l’un des États les plus stricts en matière de confidentialité et d’enregistrement sans consentement. Récemment, la Californie a promulgué plusieurs lois sur la confidentialité ciblant spécifiquement les communications en ligne. Cependant, la poursuite affirme que GameStop viole la loi de 1967 sur l’invasion de la vie privée (IPA) établie de longue date en Californie.

Sous les protections de l’IPA, enregistrer quelqu’un sans son consentement et sans sa connaissance est illégal. Cette disposition ne s’appliquait auparavant qu’aux communications téléphoniques ou aux enregistreurs corporels. Cependant, la législature californienne a étendu la protection aux « médias sociaux » en 2017 (CA Penal Code : Part 1, Title 15, Chapter 1.5 Section 632.01). En vertu de la loi, les médias sociaux couvrent presque toutes les communications en ligne, « y compris, mais sans s’y limiter, les vidéos ou les photos fixes, les blogs, les blogs vidéo, les podcasts, les messages instantanés et texte, les e-mails, les services ou comptes en ligne ou les profils de sites Web Internet. «

« La conduite de l’accusé est à la fois illégale et offensante. »

L’équipe juridique de Licea brosse un tableau encore plus laid en soulignant que GameStop vend ces transcriptions « secrètes » à une société appelée Zendesk. Zendesk est fier de « sa capacité à collecter des données hautement personnelles à partir de transcriptions de chat à des fins de vente et de marketing ».

L’équipe juridique du plaignant qualifie les actions de GameStop de « illégales et offensantes ».

La plainte n’énumère pas de dommages spécifiques, mais l’IPA autorise un an de prison et/ou une amende de 2 500 $ dans les affaires pénales. Cependant, les tribunaux civils peuvent accéder à 5 000 $ ou trois fois le montant des dommages réels par « écoute électronique », selon le montant le plus élevé.

GameStop n’a pas commenté le procès.