La plus ancienne amputation chirurgicale a été réalisée il y a 31 000 ans : l’histoire de la médecine a été réécrite

Une équipe de recherche internationale a découvert le squelette d’un jeune homme enterré il y a 31 000 ans avec les signes d’une amputation chirurgicale, auquel il a survécu.

Crédit : Nature

La preuve de la plus ancienne opération chirurgicale complexe, à savoir l’amputation d’une jambe, a été retrouvée sur le squelette d’un jeune homme enterré dans une grotte à Bornéo (Indonésie) il y a 31 000 ans. La chirurgie a probablement été pratiquée alors que le sujet était un enfant, qui a survécu pendant encore 6 à 9 ans (jusqu’à 19 à 21 ans) avec un moignon après l’ablation du membre. Il s’agit d’une découverte extraordinaire qui réécrit littéralement l’histoire de la médecine, étant donné que jusqu’à aujourd’hui, on croyait que les premières chirurgies de ce type avaient été pratiquées il y a environ 10 000 ans, lorsque les communautés de chasseurs-cueilleurs ont donné naissance à des sociétés agricoles sédentaires, avec nouveaux problèmes de santé à résoudre. Ce n’est pas un hasard si le plus ancien exemple d’amputation intentionnelle à ce jour remonte à 7 000 ans. Il s’agit du squelette d’un paysan néolithique âgé – récupéré en France à Buthiers-Boulancourt – avec son avant-bras gauche amputé presque au coude et partiellement cicatrisé.

Crédit : Nature

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques australiens de l’Université Griffith du Queensland, qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’École des sciences sociales de l’Université d’Australie occidentale, a découvert et décrit la plus ancienne amputation de l’histoire (ou plutôt de la préhistoire) de la médecine. le Sydney South East Asian Centre de l’Université de Sydney, le Bandung Institute of Technology (Indonésie), le Palaeo-Research Institute de l’Université de Johannesburg (Afrique du Sud) et d’autres instituts. Des scientifiques, dirigés par le professeur Tim Ryan Maloney, archéologue au Griffith Center for Social and Cultural Research de l’université australienne, ont trouvé le squelette en 2020 au cœur de la grotte de Liang Tebo, dans une région reculée de l’est de Bornéo appelée Kalimantan. Certaines des plus anciennes œuvres rocheuses ont été découvertes dans cette région karstique, mais les chercheurs ne pouvaient pas imaginer trouver des preuves de la plus ancienne chirurgie complexe.

Crédit : Nature

Le squelette, comme indiqué, appartient à un jeune homme qui risquait de mourir à cause d’une maladie ou d’une très grave blessure à la jambe gauche. Les membres de son groupe ont dû se rendre compte que s’ils le laissaient dans cet état, il mourrait bientôt, ils ont donc décidé d’amputer le membre au tiers distal de la partie inférieure. Selon les experts, le fait qu’elle ait été amputée ressort clairement du processus de coupe nette et de guérison. Le jeune homme a en effet vécu plusieurs années avec le moignon, avant de mourir pour des raisons inconnues. Si l’amputation avait été causée par une attaque animale ou un accident, les os auraient été brisés et guéris différemment, en raison du traumatisme « écrasant » qui se produit normalement. Mais comme indiqué ils ont été taillés avec précision.

Aujourd’hui encore, l’ablation d’un membre est une opération complexe qui nécessite (évidemment) des compétences anatomiques et la capacité d’empêcher la mort par hémorragie et infection. Il y a 31 mille ans, à Bornéo, probablement des hommes et des femmes avaient appris les propriétés anesthésiques, analgésiques et antiseptiques des plantes médicinales, compte tenu du succès de l’opération. « Cette preuve précoce et inattendue d’une amputation réussie d’un membre suggère qu’au moins certains groupes modernes de chasseurs humains en Asie tropicale avaient développé des connaissances et des compétences médicales sophistiquées, bien avant la transition vers l’agriculture néolithique », ont écrit les scientifiques. .

L’endroit montagneux et inaccessible où le garçon a continué à vivre pendant plusieurs années doit également être pris en considération. Cela suggère que quelqu’un a pris soin de lui, un détail très significatif d’une communauté préhistorique. Ce n’est pas un hasard si la célèbre anthropologue Margaret Mead, racontée par une histoire très populaire sur le web, a dit à un étudiant que le premier signe de civilisation n’est pas l’apparition de pots, de crochets ou de meules, mais une jambe cassée avec des signes de guérison. . . En effet, dans la nature, un animal qui a une patte cassée ne survit pas, car il est condamné à mourir de faim ou à être la proie. Mais si quelqu’un prend soin de cette blessure et d’autres besoins jusqu’à ce qu’elle soit complètement guérie, cela indique qu’une civilisation a émergé, tout comme celle qui a permis au jeune homme de survivre au terrible traumatisme. Les détails de la recherche fascinante ont été décrits dans l’article « Amputation chirurgicale d’un membre il y a 31 000 ans à Bornéo » dans la revue scientifique faisant autorité Nature.