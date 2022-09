Nouveau Honor Magicbook 14 Avec Les Dernières Nouveautés D'intel

Lors de l’IFA 2022 en Allemagne, HONOR a annoncé le HONOR MagicBook 14. Un ordinateur portable compact et puissant avec des améliorations axées sur de meilleures performances et une meilleure autonomie de la batterie. L’ordinateur portable est alimenté par le processeur Intel Core i5-12500 de 12e génération et le Nvidia GeForce RTX 2050, permettant des performances rapides pour le travail, les études et les loisirs.

Honor MagicBook 14, renouveler une bête

Le Honor MagicBook 14 dispose d’une batterie de 75 Wh avec des capacités de charge rapide. Son chargeur de 135 W peut faire passer l’ordinateur portable de mort à 100 % en 80 minutes et fournir 3,5 heures de travail en seulement 15 minutes de charge. Selon Honor, votre nouvel ordinateur offre 17 heures de travail ou 15 heures de lecture vidéo locale en 1080p.

Un autre point fort du Honor MagicBook 14 est un écran 3: 2 moderne avec des cadres fins, une résolution de 1440p, une luminosité de 300 nits et 100% sRGB. Il dispose également d’un clavier rétroéclairé pleine taille et d’un lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation.

HONOR MagicBook 14 Châssis Corps en aluminium de qualité aéronautique

16,9 mm

1,58 kg Filtrer Écran 14″ IPS 3:2 FullView 100% sRGB

2160 x 1440 pixels

luminosité 300nit

Rapport panoramique/cadre de 88,15 % avec des cadres de 4,9 mm Processeur Intel Core i5-12500H de 12e génération

12 cœurs / 16 threads Graphique Nvidia GeForce RTX 2050 Mémoire 16 GB Stockage SSD de 512 Go Tambours Batterie 75 Wh, jusqu’à 15 heures de vidéo

Super chargeur 135 W (100 % en 80 minutes) ports 1x USB-A 3.2 Gen1

2x USB-C 3.2 Gen2

1xHDMI 2.0

Prise combinée 3,5 mm

Lecteur d’empreintes digitales à la mise sous tension Clavier clavier complet l’audio 2x haut-parleurs

2x micros connectivité Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2 Logiciel Windows 11 Famille

HONNEURPartager

Clone d’appareil HONOR

Turbo du système d’exploitation

Collaboration multi-écrans Prix 1099 €

Honor continue de conserver cette esthétique que Huawei lui a donnée. Cet appareil est une mise à niveau d’autres appareils d’antan. On aurait aimé voir une proposition plus agressive et différenciante de Honor et qui montre son indépendance vis-à-vis de Huawei. Nous verrons si nous le voyons dans les futurs appareils.