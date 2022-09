Envie de pâte thermique violette ? Cooler Master a ce qu’il vous faut

WTF ? ! Êtes-vous fatigué d’utiliser la même vieille pâte thermique argentée ou grisâtre? Ne serait-il pas formidable que quelqu’un crée un matériau aux couleurs extravagantes qui aurait fière allure lorsqu’il est appliqué, même si vous ne le voyez que lorsque vous changez de CPU/refroidisseurs ou appliquez une nouvelle couche ? C’est là qu’intervient Cooler Master. La société a dévoilé son nouveau composé thermique CryoFuze Violet, une pâte si violette qu’elle aurait rendu Prince envieux.

En toute justice pour Cooler Master, il n’essaie pas de vendre le CryoFuze Violet en se basant uniquement sur sa couleur. La société affirme que la pâte utilise des nanoparticules pour offrir une conductivité thermique améliorée. Il ajoute que la viscosité équilibrée et la composition isolée électriquement permettent une excellente adhérence ainsi qu’une application et un nettoyage faciles.

La pâte est également non corrosive et résistante à l’oxydation, ce qui indique qu’elle ne se solidifiera pas ou ne se dessèchera pas au fil des ans. De plus, le composé thermique CryoFuze Violet peut maintenir une stabilité aussi basse que -50C jusqu’à 240C, et il a une valeur de conductivité de 12,6 W/mK. A titre de comparaison, la pâte premium Thermal Grizzly Kryonaut a une conductivité thermique de 12,5 W/mk. Vous obtenez également le tube d’injection habituel pour l’appliquer à votre hardware. La pâte est disponible dès maintenant pour 31 $.

Cooler Master vend également des coussinets thermiques violets qui peuvent être utilisés sur une large gamme de composants. Comme le composé thermique, ils contiennent également des nanoéléments dans leur matériau.

Une pâte thermique violette ne va évidemment pas compléter la configuration de votre PC de jeu entièrement violet, bien sûr, mais si vous êtes le genre de personne qui possède un châssis violet Cooler Master, une chaise de jeu et d’autres produits violets, sachez simplement que le composé gardant votre CPU au frais est de couleur coordonnée vous apportera probablement une certaine tranquillité d’esprit.

Cooler Master n’est pas étranger au non-conventionnel. L’année dernière, il a dévoilé ce qui a été décrit comme une station de travail entièrement immersive, polyvalente et semi-fermée pour les professionnels et les joueurs. Cela ressemblait également à un œuf massif recouvert d’un éclairage RVB et de suffisamment de fonctionnalités axées sur les joueurs pour s’assurer que quelqu’un serait heureux d’y vivre.