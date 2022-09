Les 5 gadgets compatibles avec Alexa les plus utiles que vous puissiez acheter

Télécommande intelligente BroadLink RM4 Mini

Une fois que nous avons tout un écosystème intelligent dans notre maison, il est normal de commencer à acheter des appareils compatibles avec Alexa. Cependant, il est absurde de remplacer des appareils qui fonctionnent correctement mais qui ne sont pas intelligents.

Le BroadLink RM4 est l’appareil parfait pour cette période de transition. C’est une télécommande que vous pouvez placer dans votre salon ou dans votre chambre pour contrôler les appareils avec votre voix. Le BroadLink n’est rien de plus qu’une télécommande universelle associée à Alexa. Grâce à lui, on pourra allumer un ventilateur, un radiateur, le climatiseur ou encore contrôler une vieille télé avec des commandes vocales. Son prix est assez abordable et il offre une compatibilité avec pratiquement n’importe quel appareil, car dans le pire des cas, vous pourrez cloner les fréquences de la télécommande d’origine que vous avez déjà chez vous.

Amazon SmartPlug

Ce dont nous avons parlé au point précédent est bien, mais… que se passe-t-il si mon appareil n’a pas de télécommande ? Existe-t-il un moyen de le contrôler avec Alexa ? Eh bien oui, il y en a.

La prise intelligente Amazon est un appareil très simple. Il contrôle simplement le flux de courant électrique. De cette façon, vous pouvez l’associer à Alexa avec un nom et allumer et éteindre vos appareils à l’aide de commandes vocales.

Bande d’alimentation intelligente Usmart

Si la prise intelligente tombe en panne, sachez qu’il existe également des barrettes d’alimentation intelligentes. Ce modèle Usmart dispose de trois prises pouvant être contrôlées indépendamment avec Alexa, ainsi que de trois ports USB.

Arroseur intelligent Netro

L’avantage de la domotique est qu’elle nous facilite la vie. Si vous vivez entouré de plantes ou avez une maison à la campagne et que vous êtes désespéré de devoir vous rendre à l’eau, vous serez heureux de savoir que vous n’avez plus à investir des milliers et des milliers d’euros dans des systèmes d’irrigation automatiques.

Le Netro Smart Sprinkler peut être configuré de différentes manières, et vous pouvez l’allumer et l’éteindre avec Alexa. Le système lui-même saura s’il faut ou non ouvrir l’eau en fonction de l’humidité et des statistiques. Bien configuré, vous pouvez même l’utiliser dans votre propre jardin.

Echo Buds v2

Si vous vous êtes habitué à toujours avoir Alexa, les Echo Buds de deuxième génération d’Amazon sont l’un des écouteurs les plus intéressants que vous puissiez acheter en ce moment. Ils ont une intégration native de l’assistant virtuel, tout en n’abandonnant pas la qualité sonore et la suppression du bruit.

