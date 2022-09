"Maison du Dragon" le premier épisode est gratuit à regarder sur YouTube

En un mot : la première saison de House of the Dragon se compose de 10 épisodes qui s’étaleront jusqu’à la fin octobre. Si vous êtes un fan de Game of Thrones à la recherche de divertissement au cours des deux prochains mois et que cela ne vous dérange pas de prendre rendez-vous à la télévision, House of the Dragon pourrait valoir le détour.

HBO a publié le premier épisode de House of the Dragon sur YouTube, donnant aux fans méprisés l’occasion de découvrir en quoi consiste l’émission sans engagement financier.

House of the Dragon est une série préquelle qui se déroule environ 200 ans avant les événements de Game of Thrones, illustrant le déclin de la maison Targaryen et la guerre civile des Targaryen, plus connue sous le nom de Danse des dragons.

Le premier épisode a fait ses débuts sur les plateformes HBO le 21 août 2022, les épisodes suivants tombant chaque dimanche. Curieusement, HBO a partagé l’épisode gratuit sur YouTube le 1er septembre, le jour même de la première de la série fantastique d’Amazon Le Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir.

Ne vous y trompez pas, ce n’était pas une coïncidence. Amazon aurait dépensé environ 465 millions de dollars pour produire la première saison de sa nouvelle émission et l’accueil n’a pas été extrêmement positif. Sur Rotten Tomatoes, la première saison a un score d’audience de seulement 39% et Amazon a même suspendu les notes sur sa propre plate-forme pour éviter les testeurs à la bombe.

HBO a clairement vu cela comme une opportunité de capitaliser sur les difficultés d’Amazon. De plus, la finale de Game of Thrones n’a pas été universellement appréciée. Offrir un essai gratuit du premier épisode de la nouvelle série pourrait convaincre certains avec un mauvais goût dans la bouche de donner une autre chance à la franchise.

HBO Max commande 9,99 $ par mois pour le plan financé par la publicité ou 14,99 $ par mois sans publicité. Le prépaiement pour une année complète à l’avance offre une réduction d’environ 40%, ce qui ramène le coût à seulement 69,99 $ / 104,99 $ pour le niveau avec ou sans publicité, respectivement.