Découvrez les Moments dans Windows 11 : ce qu’ils sont et quand ils arriveront

La première mise à jour majeure de Windows 11 est sur le point d’atteindre tous les utilisateurs. Déjà en mai, Microsoft nous avait indiqué que la Build 22621 était candidate au RTM (Ready to Manufacturers). De plus, nous avons vu des dates de sortie possibles, la dernière mettrait le lancement en seulement deux semaines. Bien qu’aucune date précise n’ait été établie, il était évident qu’elle arriverait après le 5 septembre.

Le mois dernier, plusieurs rapports ont commencé à faire surface indiquant que la sortie était prévue pour le 20 septembre. Ils ont également ajouté que plus de fonctionnalités seraient ajoutées ultérieurement via une nouvelle mise à jour. « Moment » qui viendrait après Windows 11 22H2 GA, selon les rumeurs, Build 22621.382. Maintenant, plus de détails ont fait surface et nous vous disons ce que nous savons.

Quels sont les « Moments » à venir sur Windows 11 ? Quand arriveront-ils ?

Maintenant, les premiers détails de l’avenir de Windows 11 sont apparus. Les mises à jour de la chaîne bêta font référence à la mise à jour moment, lié à la Build 22940. Cela a été repéré dans un problème PowerShell ouvert en juillet. Selon l’utilisateur de Twitter Albacore, dont nous vous avons parlé dans le passé, la Build 229xx appartient à la mise à jour 2nd Moment.

C’est bien de voir une mention des versions 229xx !

Celles-ci sont dédiées au développement de la 2ème mise à jour/ »Moment » pour Windows 11 v22H2. Vient d’abord v22H2 GA, puis Moment 1 en octobre et Moment 2 l’année prochaine. Chaque moment apporte quelques nouvelles fonctionnalités, par exemple les onglets dans l’explorateur de fichiers dans M1. https://t.co/SBPOXRb5sT — Germon (@thebookisclosed) 4 septembre 2022

Albacore lui-même explique en quoi ils consistent des moments. Ce sont de petites mises à jour de fonctionnalités qui arriveront sous forme de mises à jour cumulatives. Le premier arriverait au mois d’octobre et le deuxième instant arriverait au cours de l’année 2023. Actuellement, ceux d’entre vous dans la chaîne bêta testent vraiment le instant 1 équivalent de la version 228xx. Ces nouvelles fonctionnalités sont ensuite portées sur la Build 22621.

Pour l’instant nous n’avons pas de détails sur la mise à jour Instant 2. Il semblerait que Microsoft veuille proposer certaines fonctionnalités plus tôt à ses utilisateurs sans avoir besoin de proposer des mises à jour majeures. On ne sait toujours pas comment Microsoft va fonctionner face à la mise à jour 2023. Elle pourrait être remplacée par une Moment ou avoir une mise à niveau complète.